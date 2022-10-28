Мінагрополітики заявило про стабілізацію цін на яйця

Зростання роздрібних цін на курячі яйця в Україні сповільнилося. Якщо тиждень тому ціна зросла на 9 відсоткових пунктів, станом на сьогодні, з 21 по 27 жовтня ціна зросла на 4 відсоткові пункти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зазначається, що закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця також стабілізувалися. Як і очікувалось, зростання майже зупинилось – 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13 жовтня), а 27 жовтня ціна становить 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня.

У Мінагрополітики наголосили, що виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку.

"Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт. птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", – зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

У міністерстві пояснюють, що на зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Через війну було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.

Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 млн шт. яєць. Із травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 в.п.). У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 млн шт. яєць.

Із початку вересня 2022 динаміка ціна на яйця зросла з 29,91 грн за 1 дес. в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня. При тому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни зафіксованої 30 вересня.