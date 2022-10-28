Нацбанк оштрафував фінансову компанію за порушення "колекторського" закону

Національний банк оштрафував ТОВ "Вердикт Капітал" за порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування".

У зв’язку з цим до НБУ застосував до компанії захід впливу у вигляді накладення штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 28 жовтня.

Водночас зазначається, що у період дії воєнного стану "Вердикт Капітал" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.