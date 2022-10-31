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YouTube буде позначати справжніх лікарів задля уникнення медичних фейків

youtube

Ліцензовані медичні працівники на YouTube тепер можуть подати заявку на додавання до своїх відео панелей, які позначають їх як надійні джерела інформації про здоров’я.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Verge.

Мдичні працівники також зможуть додавати відео в спеціальні розділи, де збирається інформація про певні захворювання.

Ліцензовані лікарі, медсестри, психологи, шлюбні та сімейні терапевти та соціальні працівники мають право на цю функцію.

YouTube перевірить ліцензії заявників. Їм доведеться погодитися дотримуватися найкращих практик щодо обміну інформацією про здоров’я, створених Радою медичних спеціалізованих товариств, Національною медичною академією та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, згідно з якими інформація має бути науково обґрунтованою, об’єктивною, прозорою та справедливою.

Користувачів, залучених у програму, "періодично перевірятимуть", щоб переконатися, що вони досі відповідають критеріям.

Раніше лише такі організації, як департаменти охорони здоров’я та лікарні, мали доступ до цих функцій.

Автор: 

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