Виробник "Байрактарів" хоче оснастити їх ракетами "повітря-повітря"

Турецька компанія Baykar готується оснащувати свої ударні безпілотники ракетами "повітря-повітря", відповідні випробування вже проводяться.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар, передає Інтерфакс-Україна.

"Незабаром наші "Байрактари ТБ2" та "Байратари Акинджі" матиме ракети "повітря-повітря", щоб протистояти не тільки безпілотникам, а й ворожим літакам. Ми ведемо випробування", – сказав Байрактар.

Раніше на оборонній виставці SAHA Expo у Стамбулі Baykar та збройова компанія Roketsan підписали контракт про озброєння зенітними ракетами Sungur ударних безпілотників. При цьому гендиректор компанії Roketsan Мурат Ікінджі зазначив, що ракети Sungur добре зарекомендували себе проти гелікоптерів і безпілотників, і їх установка на БПЛА "докорінно змінить ситуацію на полі бою".

Яу зазначається, оснащення такими ракетами БПЛА "Байрактор ТБ2" та "Байрактор Акінджі" дозволить створити дешевий засіб повітряного патрулювання проти гелікоптерів та безпілотників, включаючи безпілотники-камікадзе.