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Кількість боргів українців зросла від початку року на 14%, – Опендатабот

долг,налоговый

Кількість нових боргів українців в Єдиному реєстрі боржників від початку року збільшилась на 944 277 або на 14% у порівнянні з початком року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найбільша кількість боргів – 857 578 – додалася до реєстру ще за січень-лютий 2022 року. Від березня до серпня реєстр поповнився на 441 311 заборгованостей. Проте за вересень-жовтень загальна кількість боргів скоротилась й майже сягла показників лютого 2022.

Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року (січень-жовтень), то темп приросту скоротився з 22% до 14%.

У 2022 році змінився топ причин, через які українці найчастіше потрапляють до ЄРБ. Наразі найбільш активно зростають такі категорії, як:

  • штрафи за адміністративні правопорушення – +228 515 (+21%)
  • штрафи за порушення ПДР – +255 648 (+19%). Ймовірно, така кількість боржників саме з цієї причини пов’язана з тим, що фактично з травня по жовтень камери автофіксації вже відновили свою роботу, але реєстри все ще були закритими. Через це майже всі сервіси, що повідомляли про штрафи, не працювали.
  • заборгованості за "комуналку" – +89 666 (+18%)

Водночас борги по аліментах за цей період збільшилися лише на 3% або ж на 5 452.

Автор: 

борг (1871) OpenDataBot (67)


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