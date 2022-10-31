"Нова пошта" відкрила ще чотири відділення у Польщі

"Нова пошта" відкрила для українців ще 3 нових відділення у Варшаві і ще одне – у Кракові.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом у Польщі для українців працюють вже 6 відділень. У них доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Операторами працюють українці зі знанням польської мови.

Розрахуватися за посилку може тільки відправник – готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay у відділенні.

У "Новій пошті" наголошують, що міжнародні посилки мають певні митні правила. Зокрема, заборонено до пересилання тютюн, алкоголь, ліки і вітаміни, парфуми, харчі з особливими умовами зберігання, наркотичні речовини, гроші, товари військового призначення, насіння тощо.

Термін доставки становить від 5 днів.

Українці також можуть відправляти посилки до 30 кг з дому своїм друзям та рідним у Польщу у будь-яке відкрите відділення Nova Post, поштомат або на адресу отримувача.