Франція шукає можливості для наземного експорту продовольства з України

Франція працює над тим, щоб дозволити Україні експортувати продовольство наземними маршрутами, а не Чорним морем.

Як пише Reuters, про це повідомив міністр сільського господарства Марк Фено, передає "Європейська правда".

"Ми намагаємося з'ясувати, чи може він (експорт, – ред.), якщо він не може пройти через Чорне море, натомість проходити суходолом, зокрема, вивчаючи наземні маршрути через Румунію та Польщу", – сказав міністр в інтерв'ю RMC Radio.

"Ми продовжуватимемо працювати над системою, яка не змусить нас залежати від доброї волі або, в цьому випадку, поганої волі Владіміра Путіна", – сказав Фено.

У червні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над ідеєю маршруту щодо вивезення зерна з України через Румунію.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з окупованих портів України нібито через "теракт" у Севастопольській бухті.