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Японський виробник шин Bridgestone продає свої активи в Росії

bridgestone

Японський виробник шин Bridgestone розраховує піти з Росії упродовж кількох місяців та шукає покупця своїх російських активів.

Про це повідомили у компанії, передає "Коммерсант".

"Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в Росії, і почала розгляд можливості передачі бізнесу", – йдеться в заяві компанії.

Компанія очікує, що процес передачі активів новим власникам триватиме кілька місяців. Як стверджується в релізі, частка виручки від російського бізнесу в групі Bridgestone становила менше ніж 2%, тому річний прогноз прибутку компанії не змінюється.

Як повідомлялося, Bridgestone призупинила роботу заводу в Ульяновську та поставки до Росії 18 березня. Компанія ухвалила це рішення, зокрема, через перебої в ланцюжку постачання та логістики.

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