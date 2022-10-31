Окупанти на Запорізькій АЕС спровокували екологічну катастрофу, – "Енергоатом"

В НАЕК "Енергоатом" повідомили, що наслідки злочинної діяльності російських військових на Запорізькій АЕС призводять до екологічної катастрофи – вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Унаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

"Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни", – пояснили в "Енергоатомі".

Зазначається, що за сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче 18 градусів тепла, риба розмножувалася.

"Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", – попереджають атомники.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.