Інфляція у єврозоні знову оновила історичний рекорд

Споживчі ціни в єврозоні у жовтні збільшились на 10,7% у річному вираженні. У такий спосіб інфляція прискорилася порівняно з 9,9% у вересні та знову оновила максимум з початку ведення розрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу, передає Інтерфакс-Україна.



Аналітики очікували меншого зростання – на 10,2%. Нинішній рівень інфляції більш ніж уп'ятеро перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), який становить 2%.



Вартість енергоресурсів злетіла на 41,9% (у вересні – на 40,7%). Харчі, алкоголь та тютюн подорожчали на 13,1% (на 11,8%), промислові товари – на 6% (на 5,5%), послуги – на 4,4% (на 4,3%).



Споживчі ціни без урахування харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) цього місяця збільшилися на 5% у річному вираженні проти зростання на 4,8% у вересні.



Зростання споживчих цін у єврозоні в жовтні склало 1,5% щодо попереднього місяця. У вересні цей показник зріс на 1,2%.



Найнижча інфляція була зафіксована у Франції (7,1% у річному вираженні), Іспанії (7,3%), Мальті (7,5%), Фінляндії (8,3%) і Кіпрі (8,6 %). Найбільш значне зростання цін відбулося в Естонії (22,2%), Литві (22%) та Латвії (21,8%).