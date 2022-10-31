"Укрпошта" виплатила понад 2 мільярди фіндопомоги українцям, постраждалим від війни

АТ "Укрпошта" стала ключовим провайдером надання грошової допомоги від держави, а також міжнародних організацій та благодійних фондів для внутрішньо переміщених осіб та людей, що проживають на деокупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що загалом, враховуючи виплати пенсій, з початку повномасштабної війни поштовий оператор забезпечив виплату понад 2 млрд грн фінансової допомоги, з них:

544 млн грн – виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам;

Понад 63 млн грн – державні разові виплати пасажирам евакуаційних потягів;

майже 590 млн грн – виплати внутрішньо переміщеним особам від УВКБ ООН;

понад 466 млн грн – виплати від Міжнародної організації з питань міграції найбільш вразливим групам внутрішньо переміщених осіб. Майже 5 млн. грн з яких було виплачено на деокупованих територіях;

майже 38,2 млн грн – виплати українцям на деокупованих територіях від Товариства Червоного Хреста;

майже 200 млн грн – виплати від інших міжнародних гуманітарних організацій та фондів.

"Можливість привозити на деокуповані території саме готівку – вкрай важлива і необхідна, адже банківські установи там не працюють і Укрпошта – єдиний провайдер фінансових послуг не лише в селах, але і у звільнених містах", – повідомив заступник гендиректора "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Наголошується, що компанія забезпечує різні формати грошових виплат: видачу готівки у відділенні, адресну доставку, миттєві перекази, доставку пересувними відділеннями, виплати коштів пасажирам евакуаційних потягів безпосередньо на вокзалах.

"Укрпошта" також співпрацює з низкою міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів, які працюють над подоланням гуманітарної катастрофи.