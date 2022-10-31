Мінцифри хоче ліквідувати комісію з азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації, яке у серпні отримало у сферу відповідальності гральний бізнес, запропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомив перший віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Forbes.

За його словами, аналіз і реінжиніринг галузі показав, що КРАІЛ не потрібна.

"Ми проаналізували всі процеси і функції КРАІЛ і сформували певне бачення. Зараз структуруємо його у форматі законопроєкту. Далі будемо дивитися, чи підтримає його Верховна Рада, чи ні. У законопроєкті ми рекомендуємо її ліквідувати. Хочемо зробити автоматичну видачу ліцензій за вичерпними критеріями", – пояснив Федоров в інтерв'ю виданню.

Міністр наголосив, що Мінцифри запропонувало певне рішення, яке дозволить "повністю прибрати корупцію", зробити сферу прозорою і залучити світові компанії в Україну.

У цьому законопроєкті також є революційне рішення щодо оподаткування, каже Федоров.

"Ми прибрали всі можливості для перевірок – податки автоматично списуються, при покладанні коштів на рахунок", – пояснив міністр.

Федоров не впевнений, що законопроєкт у такому форматі буде прийнятий. "Нам уряд поставив завдання, ми у форматі законопроєкту його вирішуємо. Далі – вже залежить від депутатів", – наголосив він.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів передав до компетенції голови Мінцифри випуск та проведення лотерей. Раніше лотереї перебували у компетенції Мінекономіки.