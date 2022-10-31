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У київському метро збільшать інтервали між потягами для економії електроенергії

метро,київ

У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпікові – 8-10 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Водночас у КМДА наголосили, що безпека містян і гостей столиці є в пріоритеті, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Автор: 

Київ (4682) Метрополітен (611) електроенергія (4241)


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