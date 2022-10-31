У київському метро збільшать інтервали між потягами для економії електроенергії
У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпікові – 8-10 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.
Водночас у КМДА наголосили, що безпека містян і гостей столиці є в пріоритеті, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.
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