Фонд держмайна виставив на продаж Стадницький спиртзавод за 29 мільйонів

Фонд державного майна 9 листопада проведе онлайн-аукціон з приватизації Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Активи спиртзаводу розташовані у Київській, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.

Загальна площа будівель об'єкта – 6 964,4 кв.м, земельних ділянок – 22,85 га. Перелік майна складається з 25 найменування будівель та 510 одиниць устаткування, рухомого та іншого майна для провадження діяльності.

Зазначається, що завод забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням та комунікаціями для виробництва продукції, має вигідне розташування та інвестиційний потенціал.

Стартова ціна лоту становить 28,9 млн грн. Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить 5,8 млн грн.

Відповідно до умов приватизації, новий власник додатково зобов'язаний сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі.