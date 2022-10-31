ОПЕК спрогнозував падіння видобутку нафти у Росії

Видобуток нафти в Росії до 2027 року впаде до 10,1 млн барелів на добу, до початку 2030-х років він зросте лише до 10,5 млн б/д. Водночас видобуток сланцевої нафти у США зросте до приблизно 16 млн барелів на добу.

Про це йдеться у щорічному аналітичному огляді нафтового картелю ОПЕК, повідомляє Інтерфакс-України.

На думку експертів організації, у короткостроковій та середньостроковій перспективах видобуток нафти в РФ впаде через ембарго західних країн та відмову інших покупців від придбання російських енергоресурсів, а також зменшення внутрішнього попиту. Найбільший вплив очікується від повної заборони на імпорт російської нафти країнами ЄС, запровадження якої очікується з 5 грудня, а також санкцій щодо страхування та перевезення нафти з РФ.

"Багато міжнародних нафтових компаній, що працюють у сфері розвідки та видобутку в Росії, також оголосили про продаж або припинення діяльності, що викликає питання про продовження інвестицій і, в деяких випадках, про передачу технологій", – наголошується у звіті.

Аналітики приходять до висновку, що видобуток нафти в Росії знизяться з 10,8 млн б/д у 2021 році до 10,1 млн б/д до 2027 року, проте після почнеться поступове відновлення видобутку, що дозволить на початок 2030-х років відновити видобуток до 10,5 млн б/д.

За прогнозом експертів ОПЕК, до 2045 року видобуток нафти в РФ становитиме в середньому 10,4 млн б/д.

Водночас ОПЕК прогнозує, що видобуток сланцевої нафти в США зросте з 11,6 млн б/д у 2021 році до 15,5 млн б/д у 2025 році і досягне піку в 16,1 млн б/д до 2030 року, що на 0,9 млн б/д більше, ніж прогнозувалося рік тому. В результаті загальний обсяг видобутку рідких вуглеводнів у США, як очікується, зросте з 17,8 млн б/д у 2021 році до 21,3 млн б/д у 2025 році і збережеться на цьому рівні до 2030-го, а потім знизиться до 17,2 млн б/д до 2045 року (попередній прогноз – 16,9 млн б/д).

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Згідно з прогнозом постачання нафти на світовий ринок із країн, що не входять до ОПЕК, за умови сильного відновлення попиту вже в 2027 році перевищать 71 млн б/д і досягнуть піку в 72,4 млн б/д до 2030 року.

Згідно зі звітом, у 2025 році постачання рідких вуглеводнів з країн не-ОПЕК становитиме 69,6 млн б/д, у 2030 році воно зросте до 72,4 млн б/д.

Провідним середньостроковим джерелом зростання пропозиції на світовому ринку залишаються США. Іншими джерелами збільшення видобутку цей період виступлять Бразилія (в середньому на 1,2 млн б/д), Гайана (0,8 млн б/д), Канада (0,5 млн б/д) та Норвегія (0,4 млн б/д). Водночас, пропозиція з Росії на тлі геополітичних факторів скоротиться на 0,7 млн б/д.

Згідно із прогнозом, пропозиція рідких вуглеводнів з боку ОПЕК зросте після спричиненого пандемією спаду з 31,6 млн б/д у 2021 році до 35,6 млн б/д до 2027 року. При цьому більша частина зростання припаде на 2022-2023 роки.

При цьому у 2022 році споживання нафти у світі зросте до 100,3 млн б/д після 96,9 млн б/д у 2021 році. Далі попит значно збільшуватиметься з року в рік аж до 2025 року у середньому на 2,1 млн б/д.