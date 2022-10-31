Нацбанк може підвищити вимоги до резервів банків за вкладами до запитання

Комітет із монетарної політики (КМП) Національного банку заявив про можливість підвищення обов’язкових резервів (ОР) за вкладами до запитання після завершення консультацій із Міністерством фінансів та Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

"Підвищення норми ОР дає змогу досить точно та заздалегідь оцінити обсяг додатково зв’язаної ліквідності і матиме відносно швидкий ефект. Застосування цього заходу посилить конкуренцію банків за вкладників, а відповідно – пришвидшить монетарну трансмісію, послабить тиск на валютному ринку та поліпшить строкову структуру фондування банків", – сказано в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що дедалі більше центробанків країн із ринками, що розвиваються, активізували застосування цього традиційного монетарного інструменту для оптимізації профіциту ліквідності. Так, із початку 2022 року норми обов’язкових резервів були підвищені центробанками Польщі, Угорщини, Молдови, Єгипту, Гани, Індонезії.

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Проте одразу кілька членів КМП наголосили, що такий інструмент не є ринковим за своєю природою, тож важливо визначитися з конкретними параметрами його дизайну. Так, з одного боку, за допомогою підвищення норми ОР можна стерилізувати суттєвий обсяг надлишкової ліквідності та створити стимули для банків конкурувати передусім за довгострокові депозити (за якими трансмісія нижча).

Ураховуючи це, члени КМП зійшлися на думці, що підвищення ОР у будь-якому разі має поширюватися передусім на кошти на вимогу (як у національній, так і в іноземній валюті), тоді як для залучених строкових депозитів варто залишити поточний рівень резервування.

"З іншого боку, важливо не нашкодити трансмісії та стійкості фінансової системи. Результати проведеного аналізу дають змогу визначити оптимальний крок підвищення ОР, що матиме обмежений вплив на ліквідність та не створюватиме ризиків для стійкості фінансової системи. Водночас суттєвий вплив на ліквідність банківської системи та монетарну трансмісію матимуть обсяги та джерела фінансування бюджетного дефіциту в наступному році, які наразі є предметом перемовин з міжнародними партнерами", – додали в Нацбанку.

Тож члени КМП погодилися, що для визначення оптимального дизайну застосування ОР варто дочекатися результатів консультацій НБУ та Міністерства фінансів України з Міжнародним валютним фондом.