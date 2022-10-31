Росія почала "націоналізацію" підприємств в окупованому Криму

Призначений Росією голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов оприлюднив перелік підприємств на території півострова, які будуть "націоналізовані" в рамках процедури вилучення власності іноземних громадян та держав.

Про це він заявив на засіданні окупаційного уряду, повідомляє російський Інтерфакс.

За його словами, йдеться про кілька великих підприємств, які належать українським власникам.

За даними російського реєстру юросіб, "тимчасові адміністрації" вже запроваджено у зареєстрованому за російським законодавством АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" – найбільшому виробнику цементу, а також у власника найбільшої на півострові мережі будівельних гіпермаркетів "Новацентр".

За даними російського реєстру юридичних осіб, керівником "тимчасової адміністрації" в АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" 20 жовтня призначено колишнього директора брянського АТ "Вуглегірськ-Цемент" Олексія Дранного, керівником тимчасової адміністрації у ТОВ "Новацентр К" 18 жовтня призначено голову севастопольського відділення директор сімферопольського ТОВ "Будцентр" Олександра Романенка.

Окупаційна влада Криму 18 жовтня прийняла рішення, яким дозволила захоплювати майно іноземних держав та громадян.

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АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" (раніше – "Бахчисарайський цементний завод") до захоплення Криму Росією належав групі "Блікфорд" колишнього міністра надзвичайних ситуацій, бізнесмена Давида Жванії. Наразі структура акціонерів компанії не розкривається.

Згідно з опублікованою звітністю, дохід комбінату в 2021 році зріс до 1,88 млрд рублів з 1,72 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – до 165,6 млн рублів з 95,9 млн рублів відповідно.

Власником мережі з чотирьох гіпермаркетів "Новацентр" у Сімферополі та Севастополі є ТОВ "Новацентр К", зареєстроване в окупованому Криму за російським законодавством у квітні 2014 року. До захоплення Криму гіпермаркети належали українським мережам "Епіцентр К" та "Нова Лінія", кінцевими бенефіціарами яких депутат Верховної ради Олександр Герега та його дружина Галина Герега. Зараз частка у розмірі 99% у ТОВ "Новацентр К" належить ТОВ "Русбуд К" (Московська область), в якому у свою чергу 99% належить кіпрській Edlagor Enterprises Limited.

Згідно з опублікованою звітністю, дохід "Новацентр К" в 2021 році зріс до 7,29 млрд рублів з 5,96 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – до 607,8 млн рублів з 336,7 млн ​​рублів.