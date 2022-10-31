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Новини
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Росія почала "націоналізацію" підприємств в окупованому Криму

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Призначений Росією голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов оприлюднив перелік підприємств на території півострова, які будуть "націоналізовані" в рамках процедури вилучення власності іноземних громадян та держав.

Про це він заявив на засіданні окупаційного уряду, повідомляє російський Інтерфакс.

За його словами, йдеться про кілька великих підприємств, які належать українським власникам.

За даними російського реєстру юросіб, "тимчасові адміністрації" вже запроваджено у зареєстрованому за російським законодавством АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" – найбільшому виробнику цементу, а також у власника найбільшої на півострові мережі будівельних гіпермаркетів "Новацентр".

За даними російського реєстру юридичних осіб, керівником "тимчасової адміністрації" в АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" 20 жовтня призначено колишнього директора брянського АТ "Вуглегірськ-Цемент" Олексія Дранного, керівником тимчасової адміністрації у ТОВ "Новацентр К" 18 жовтня призначено голову севастопольського відділення директор сімферопольського ТОВ "Будцентр" Олександра Романенка.

Окупаційна влада Криму 18 жовтня прийняла рішення, яким дозволила захоплювати майно іноземних держав та громадян.

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АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" (раніше – "Бахчисарайський цементний завод") до захоплення Криму Росією належав групі "Блікфорд" колишнього міністра надзвичайних ситуацій, бізнесмена Давида Жванії. Наразі структура акціонерів компанії не розкривається.

Згідно з опублікованою звітністю, дохід комбінату в 2021 році зріс до 1,88 млрд рублів з 1,72 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – до 165,6 млн рублів з 95,9 млн рублів відповідно.

Власником мережі з чотирьох гіпермаркетів "Новацентр" у Сімферополі та Севастополі є ТОВ "Новацентр К", зареєстроване в окупованому Криму за російським законодавством у квітні 2014 року. До захоплення Криму гіпермаркети належали українським мережам "Епіцентр К" та "Нова Лінія", кінцевими бенефіціарами яких депутат Верховної ради Олександр Герега та його дружина Галина Герега. Зараз частка у розмірі 99% у ТОВ "Новацентр К" належить ТОВ "Русбуд К" (Московська область), в якому у свою чергу 99% належить кіпрській Edlagor Enterprises Limited.

Згідно з опублікованою звітністю, дохід "Новацентр К" в 2021 році зріс до 7,29 млрд рублів з 5,96 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – до 607,8 млн рублів з 336,7 млн ​​рублів.

Автор: 

Крим (1066) націоналізація (179) росія (14212) Аксьонов Сергій (30)


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Ну, Гереги просто перереєстрували з себе на себе під виглядом кіпрської компанії, за що їх треба потрясти за задні ноги. А от що ж там з заводом Фірташа, який клепав титан , нічого не чути. Тож жиди заради гешефту знайдуть порозуміння з любою владою, і нема різниці якою вона є - фашистська, комуністична, нацистська чи рашистська !
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31.10.2022 18:47 Відповісти
Кашмар який!
Треба терміново за підприємства гереги Україну здавати!! єрмак, зеленський - вперед! * сарказм *

Нам єслі шо насрать. Орки, якби ви ще по кончі-заспі ракетами кидалися, так може й переговори було б про що вести...
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31.10.2022 19:38 Відповісти
Герезі ж можна фінансувати овшистів, він друг Zeчранця, колишній ригіонал. Літаками ж маски для Ze возив. Таким Zeгандонам можна все.
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31.10.2022 20:09 Відповісти
Бридко на це все зелене ******** дивитись...
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31.10.2022 22:27 Відповісти

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