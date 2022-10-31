Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, – ЗМІ
Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.
Як пише видання Euractiv, водночас Болгарія та Угорщина є єдиними країнами НАТО та ЄС, які офіційно відмовляються надіслати військову допомогу Україні.
При цьому, за оцінками експертів, наразі Болгарія через посередників продала Україні зброї та боєприпасів щонайменше на 1 млрд євро.
Як зазначає видання, болгарський збройовий бізнес завжди отримував прибуток від конфліктів у регіонах, де традиційно використовувалися радянські системи озброєння. Збройні підприємства країни виробляють боєприпаси для радянської зброї та іншу продукцію на її основі, яка в більшості випадків має високу якість і вищу ціну на світових ринках.
Зараз болгарська збройна промисловість виявляється одним із найбільших джерел радянських боєприпасів для української армії.
За даними видання, болгарські виробники та торговці зброєю продають свою продукцію переважно в Польщу та Румунію, звідки зброя потім реекспортується в Україну.
Колишній виконавчий директор державної компанії "Кінтекс" Александр Михайлов, через яку проходить експорт зброї з країни, підтвердив рекордний болгарський експорт цього року.
Він навів у якості прикладу експорту болгарської зброї у 2016 і 2017 роках, коли тривали регіональні військові дії в Сирії, Лівії та Ємені. Тоді дозволи на експорт зброї, видані державою, охоплювали угоди загалом на 1,1-1,3 млрд євро. Для порівняння, зазначив Михайлов, з початку війни в Україні до сьогоднішнього дня сума дозволів на експорт зброї склала понад 2 млрд євро.
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Позбирає безробітних сантехників , айтішників, перукарів, їх у нас аж 30%, і оборонка запрацює наповну.
Главное - чтобы союзники деньги не забывали платить.
Некрасивая ситуация, но война сама по себе - дело грязное.
А вам какая-то копейка капнет по карманам рабочих на заводах.
Патронов надо десятки миллионов, автоматов и пулеметов - несколько сот тысяч.
Миномет - незаменим на "нуле". Особенно портативный. Польские в Северодонецке себя хорошо проявили.
"Иглы" - вещь, ими куча руснявой техники приземлили, включительно с крылатыми ракетами.
Ну а агенты русни во власти - это долгоиграющая проблема постсовка.
Даже Ли Куан Ю писал, что коммунисты - это исключительно живучая зараза. Десятки лет может храниться в виде "консервы", и только в конце жизни узнаешь, что твой верный политический соратник на самом деле был глубоко законспирированным комми.