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Новини Війна
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Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, – ЗМІ

зброя,зсу

Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.

Як пише видання Euractiv, водночас Болгарія та Угорщина є єдиними країнами НАТО та ЄС, які офіційно відмовляються надіслати військову допомогу Україні.

При цьому, за оцінками експертів, наразі Болгарія через посередників продала Україні зброї та боєприпасів щонайменше на 1 млрд євро.

Як зазначає видання, болгарський збройовий бізнес завжди отримував прибуток від конфліктів у регіонах, де традиційно використовувалися радянські системи озброєння. Збройні підприємства країни виробляють боєприпаси для радянської зброї та іншу продукцію на її основі, яка в більшості випадків має високу якість і вищу ціну на світових ринках.

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Зараз болгарська збройна промисловість виявляється одним із найбільших джерел радянських боєприпасів для української армії.

За даними видання, болгарські виробники та торговці зброєю продають свою продукцію переважно в Польщу та Румунію, звідки зброя потім реекспортується в Україну.

Колишній виконавчий директор державної компанії "Кінтекс" Александр Михайлов, через яку проходить експорт зброї з країни, підтвердив рекордний болгарський експорт цього року. 

Він навів у якості прикладу експорту болгарської зброї у 2016 і 2017 роках, коли тривали регіональні військові дії в Сирії, Лівії та Ємені. Тоді дозволи на експорт зброї, видані державою, охоплювали угоди загалом на 1,1-1,3 млрд євро. Для порівняння, зазначив Михайлов, з початку війни в Україні до сьогоднішнього дня сума дозволів на експорт зброї склала понад 2 млрд євро.

Автор: 

Болгарія (253) зброя (871)


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Топ коментарі
+20
Мы в Болгарии ето все знаем. Но мне особисто очень стыдно, что наш предательский уряд не имеет смелости официйно ето заявит что важнее - дасть не за гроши, а как помощ. Сейчс в наш парламент будет принято решение для постачания зброя в Украини. Но я почти уверен, что уряд, которы был назначен из президента будет саботировать, вони даже уже ето сказали, что у армейских складах нет лишная техника, а ето наглы бред.
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31.10.2022 16:21
+9
Нет, проблем не состоится в етом - наши оружейники делают в основном боеприпасы и легкое и средное стрелковое оружие - кулеметы автоматы Игла, ПТРК, минометы и БК для них, радянские образца, попри некоторые из них модернизовани - например есть АК под натовский патрон. А Украiна официiно потребовала - гаубиц, jт 72, бтр, бмп и т.д. У нас в армейских складах есть, есть возможност договиртся и на место етого приобрести западное вооружение, но кремлевские агенты не хотят Болгария перейти на натовское вооружение, хотя и старое. Вот в етом и проблем.
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31.10.2022 16:44
+8
Скількі тієї Болгарії, а має власне виробництво ***********. А ми?
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31.10.2022 16:14
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Скількі тієї Болгарії, а має власне виробництво ***********. А ми?
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31.10.2022 16:14 Відповісти
А ви маєте 30% безробітних а то і більше. Як раз вони і могли працювати на оборону
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31.10.2022 20:22 Відповісти
Зараз Валька Саюн цим займеться з Хєрманії.

Позбирає безробітних сантехників , айтішників, перукарів, їх у нас аж 30%, і оборонка запрацює наповну.
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31.10.2022 20:46 Відповісти
Добре хоч так "виручають".Але це їх лебедина пісня,-після цієї війни постсовкова зброя буде коштувати рівно за ціною металолому.
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31.10.2022 16:17 Відповісти
Та як до війни знаходили кому продавати, так і після війни продовжать. І виручають без лапок, тому подяка їм.
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31.10.2022 16:19 Відповісти
Війна доказала,що більшість радянської зброї уже безнадійно програє ******** західним зразкам,ніхто її не купуватиме і відповідно *********** таких калібрів не потребуватимуть.А в лапках тому,що це за гроші все нам продано.Чехія,Польша і багато інших дійсно виручають -допомагають безкоштовно.Ферштейн?Це моя думка ,коментувати її не просив.
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31.10.2022 20:49 Відповісти
Головне, щоб контррозвідка НАТО "понаєхавших" фільтрувала.
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31.10.2022 16:20 Відповісти
Мы в Болгарии ето все знаем. Но мне особисто очень стыдно, что наш предательский уряд не имеет смелости официйно ето заявит что важнее - дасть не за гроши, а как помощ. Сейчс в наш парламент будет принято решение для постачания зброя в Украини. Но я почти уверен, что уряд, которы был назначен из президента будет саботировать, вони даже уже ето сказали, что у армейских складах нет лишная техника, а ето наглы бред.
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31.10.2022 16:21 Відповісти
А по факту оружейники как-то договорятся с правительством.
Главное - чтобы союзники деньги не забывали платить.
Некрасивая ситуация, но война сама по себе - дело грязное.
А вам какая-то копейка капнет по карманам рабочих на заводах.
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31.10.2022 16:28 Відповісти
Нет, проблем не состоится в етом - наши оружейники делают в основном боеприпасы и легкое и средное стрелковое оружие - кулеметы автоматы Игла, ПТРК, минометы и БК для них, радянские образца, попри некоторые из них модернизовани - например есть АК под натовский патрон. А Украiна официiно потребовала - гаубиц, jт 72, бтр, бмп и т.д. У нас в армейских складах есть, есть возможност договиртся и на место етого приобрести западное вооружение, но кремлевские агенты не хотят Болгария перейти на натовское вооружение, хотя и старое. Вот в етом и проблем.
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31.10.2022 16:44 Відповісти
Нам БК тоже не лишний, под 152 мм у нас еще куча стволов, снарядов только нет.
Патронов надо десятки миллионов, автоматов и пулеметов - несколько сот тысяч.
Миномет - незаменим на "нуле". Особенно портативный. Польские в Северодонецке себя хорошо проявили.
"Иглы" - вещь, ими куча руснявой техники приземлили, включительно с крылатыми ракетами.
Ну а агенты русни во власти - это долгоиграющая проблема постсовка.
Даже Ли Куан Ю писал, что коммунисты - это исключительно живучая зараза. Десятки лет может храниться в виде "консервы", и только в конце жизни узнаешь, что твой верный политический соратник на самом деле был глубоко законспирированным комми.
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31.10.2022 16:52 Відповісти
Тижден тому выявилось сообщение що солдат из украинский иностранны легион сбил кокая то броня з ********* РПГ Булспайк. В начале войне кацапы дуже сильно кричали що украински захистники сожали ихня техника с болгарские пострелы для РПГ. У нас знову взорвалсья склад з танкових боеприпаесов, принадлежащий предпринематель, которы кацапи спробовали отруит з Новичок. Но опять - мне уже надоело, у меня выше 50, я последние 30 лет провел в протести против ети прокацапские свини в Болгарии. Я хотел бы как на Западе - менят уряд на выборы, а не через протести после выборы. Я писал и раньше, что нам дуже повезло, що нас приняли по милости в НАТО и ЕС, иначе мы были бы как Вирмения и как Украина до 2014. Окуповани и розграблени от кацапов, как ето и было у нас с 1944 до 1990.
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31.10.2022 18:24 Відповісти
Вашата помощ е много необходима за нас. Знам, че България вече е предала на Украйна 6000 тон снаряди. Благодаря ви.
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31.10.2022 18:16 Відповісти
У вас ещё не договорились о новом правительстве после выборов? Чтобы наконец убрать это служебное правительство, которое работает на Пашку?
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31.10.2022 18:20 Відповісти
Проблем состоиться в том, что у нас для правительства ест шансы сейчась лише у прихованых прокацапские корупционеров и у открыто прокацапские свини. Просто они не смеют открыто ето сделать потому что опять протестов будут.
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31.10.2022 18:33 Відповісти
какая то копейка капнет тем кто в правительстве
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31.10.2022 17:45 Відповісти
Болгарія не в тому стані аби щось дарити, нехай продає, а більш багаті країни дадуть на це гроші.
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31.10.2022 17:13 Відповісти
Вашата помощ е много необходима за нас. Знам, че България вече е предала на Украина 6000 тон снаряди. Благодаря ви.
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31.10.2022 18:15 Відповісти
Дякуємо!
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31.10.2022 18:54 Відповісти
Лучше демонстрировать нейтральность и в тихую помогать, чем орать о поддержке Украины и нихрена не делать.
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31.10.2022 18:36 Відповісти

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