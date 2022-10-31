Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, – ЗМІ

Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.

Як пише видання Euractiv, водночас Болгарія та Угорщина є єдиними країнами НАТО та ЄС, які офіційно відмовляються надіслати військову допомогу Україні.

При цьому, за оцінками експертів, наразі Болгарія через посередників продала Україні зброї та боєприпасів щонайменше на 1 млрд євро.

Як зазначає видання, болгарський збройовий бізнес завжди отримував прибуток від конфліктів у регіонах, де традиційно використовувалися радянські системи озброєння. Збройні підприємства країни виробляють боєприпаси для радянської зброї та іншу продукцію на її основі, яка в більшості випадків має високу якість і вищу ціну на світових ринках.

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Зараз болгарська збройна промисловість виявляється одним із найбільших джерел радянських боєприпасів для української армії.

За даними видання, болгарські виробники та торговці зброєю продають свою продукцію переважно в Польщу та Румунію, звідки зброя потім реекспортується в Україну.

Колишній виконавчий директор державної компанії "Кінтекс" Александр Михайлов, через яку проходить експорт зброї з країни, підтвердив рекордний болгарський експорт цього року.

Він навів у якості прикладу експорту болгарської зброї у 2016 і 2017 роках, коли тривали регіональні військові дії в Сирії, Лівії та Ємені. Тоді дозволи на експорт зброї, видані державою, охоплювали угоди загалом на 1,1-1,3 млрд євро. Для порівняння, зазначив Михайлов, з початку війни в Україні до сьогоднішнього дня сума дозволів на експорт зброї склала понад 2 млрд євро.