Чехія виділить 20 мільйонів крон на дизельні генератори для України
Чехія планує виділити 20 млн чеських крон (близько 30 млн грн) на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей України.
Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Україні потрібно набагато більше всього: я це бачу сьогодні, коли Росія намагається знищити всю енергетичну інфраструктуру України", – сказав голова уряду Чехії.
Під час візиту Фіали до Києва також відбулося спільне засідання уряду України та уряду Чеської Республіки, за результатами якого учасники ухвалили спільну заяву.
У ній сторони засудили спробу Росії анексувати тимчасово окуповані території України та підтвердили свою готовність продовжувати спільну роботу для припинення агресивної війни Росії проти України, а також наголосили на важливості збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
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