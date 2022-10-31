Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої АЕС

Польща уклала угоду з Південною Кореєю щодо будівництва другої атомної електростанції, що прискорить її зусилля щодо досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства енергетики Південної Кореї.

Як повідомляється, Korea Hydro & Nuclear Power Co., державний оператор атомної станції, підписав протокол про наміри з польськими енергетичними компаніями PGE SA і ZE PAK SA,

Консорціум побудує кілька реакторів APR-1400 поблизу вугільних заводів ZE PAK у Патнові.

Угода була укладена лише через кілька днів після того, як Польща вибрала Westinghouse Electric Co. для будівництва своєї першої атомної станції. Польща, яка найбільше залежить від вугілля, активно розвиває атомну енергетику, щоб забезпечити стабільну електроенергію, одночасно стримуючи потребу в імпорті вугілля та природного газу.

Згідно з заявою, до кінця цього року компанії розроблять більш детальний план розвитку, в якому будуть визначені очікуваний бюджет і фінансування. Кількість реакторів, які будуть побудовані, буде визначено пізніше.

Міністерство енергетики Південної Кореї повідомило, що воно також підписало окремий меморандум про взаєморозуміння з Міністерством державного майна Польщі, погодившись надати підтримку компаніям у розробці проєкту та обмінюватися інформацією для подальшого розширення співпраці між двома країнами.