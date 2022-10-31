"Укргідроенерго" замовило електромонтажні роботи у нового підрядника на 700 мільйонів

ПрАТ "Укргідроенерго" 26 вересня замовило фірмі "ТЕС-Інжиніринг" електромонтажні роботи на Середньодніпровській ГЕС вартістю 292 млн грн. Закупівлю провели за "воєнною" процедурою без торгів.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до квітня 2024 року мають виконати другу чергу реконструкції Середньодніпровської гідроелектростанції, яка знаходиться на річці Дніпро у Кам’янському Дніпропетровської області та утворює Кам’янське водосховище. Підряд передбачає резервування власних потреб гідроелектростанції при посадці на "0" через струмообмежувальний реактор.

Раніше, з 2017 року підрядник натендерив трохи більше 1 млн грн. Однак у вересні-жовтні "Укргідроенерго" віддало йому три підряди на 700 млн грн.

Крім указаних робіт, йому замовили пусконалагоджувальні роботи на 3 млн грн, а також вимикачів для Київської ГАЕС на 405 млн грн. Усі три угоди уклали за "воєнною" процедурою, тобто без торгів.

Підрядник створений у 2011 році під назвою "Д’юван Інжиніринг". Тоді засновником і директором фірми був киянин Валерій Сінєльніков, але в березні 2021 року директором став Дмитро Бринзак. У листопаді 2021 року назва змінилась на "ТЕС-Інжиніринг", а засновником і директором став Дмитро Бабич. Він зареєстрований у гуртожитку в Києві по вул. Довнар-Запольського, 8-А, який Мінюст нещодавно передав у власність Києва.

Під старою назвою "Д’юван Інжиніринг" фірма досі вказана засновником кам’янського "Придніпровського заводу промислових технологій", яким керує Станіслав Бабенко.

Колишній засновник підрядника Дмитро Бринзак зараз володіє фірмою "Дюван Сістем Інженірінг" (Duvan), яка проектує, поставляє та монтує кліматичні, опалювальні та інтелектуальні системами управління. Ще він є співзасновником "Д’юван Ейр" разом з Юрієм Ковганом, Антоном Полікевичем та Іваном Васичем. Останні двоє володіють фірмою "Укр Смарт Інжиніринг", яка є магазином кліматичної техніки LiveClimate.

Крім того, за даними системи YouControl, існує фірма "Д’юван" з окупованої з 2014 року Кадіївки Луганської області. Відтоді її засновником є місцевий житель Олексій Шубєнін, але до 2014 року нею володів колишній директор підрядника Сінєльніков.

Що до Сінєльнікова, то на нього записано багато юросіб, а ще він значиться керівником кам’янського держпідприємства "Магніт" Міненерго. У 2016 році поліція та прокуратура Київської області піймали його на хабарі за передачу у власність майна збанкрутілої фірми, однак у 2018 році суд його виправдав.