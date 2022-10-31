Російський суд арештував рахунки дочірньої компанії корейського концерну Hyundai

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області наклав арешт на кошти російської "дочки" південнокорейського автоконцерну Hyundai, яка займається будівництвом автозаводів.

Арешт на кошти на рахунках "Хенде Інжиніринг Рус" на суму 156,7 млн рублів накладено за позовом російського підрядника – петербурзької будівельної компанії "БудТехІмпорт", пише місцева редакція Forbes.

З матеріалів справи випливає, що у квітні 2022 року "БудТехІмпорт" вимагав стягнути заборгованість та відсотки за одним із договорів у рамках будівництва заводу двигунів Hyundai Wia у Петербурзі на суму в 156,7 млн ​​рублів. У жовтні позивач попросив арештувати кошти на цю суму, побоюючись, що у разі виходу Hyundai з Росії все майно компанії буде реалізовано, а існуючі активи виведені.

Компанія послалася на повідомлення російських і корейських ЗМІ про можливий вихід Hyundai з Росії. Позивачу також стало відомо, що персонал, який працює на заводах південнокорейського автовиробника в Росії, звільнено, а вакансії з працевлаштування від компанії Hyundai закрито, йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав забезпечувальні заходи "прискореним засобом захисту", зазначивши, що приймає рішення у стислий термін і без виклику сторін.

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Перший майданчик Hyundai в російському Сєстрорєцку призупинив роботу 1 березня "у зв'язку з нестачею комплектуючих через глобальні логістичні перебої". На цьому заводі потужністю до 220 000 автомобілів на рік збиралися Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio та KIA Rio X.

Завод двигунів Hyundai Wia був введений в експлуатацію у вересні 2021 року. Протягом першого року його роботи планувалося випустити 240 тисяч двигунів на рік. Компанія оцінила обсяг інвестицій у проєкт у 15,8 млрд рублів.

Раніше південнокорейська газета "Тона Ільбо" з посиланням на джерела повідомляла, що Hyundai розглядає варіант продажу свого заводу в Росії. План продажу заводу виник через неможливість вести нормальну фінансову діяльність. Зокрема, наразі обмежена можливість переказу грошей між центральним офісом компанії та російською філією.