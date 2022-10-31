ЦНАПи Києва відзавтра скасовують запис на конкретний час
Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.
Як зазначається, в разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів.
Зокрема:
- паспортні послуги (крім вклеювання фото до паспорта громадянина України 25, 45 років);
- реєстрація майна;
- реєстрація бізнесу;
- витяги з Державного земельного кадастру;
- послуги при народженні дитини;
- послуги у будівельній сфері;
- е-декларація.
У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою; у разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.
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Анатолій Готич
показати весь коментар31.10.2022 19:10 Відповісти Мені подобається 0
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