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Новини
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ЦНАПи Києва відзавтра скасовують запис на конкретний час

цнап

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

Як зазначається, в разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів.

Зокрема:

  • паспортні послуги (крім вклеювання фото до паспорта громадянина України 25, 45 років);
  • реєстрація майна;
  • реєстрація бізнесу;
  • витяги з Державного земельного кадастру;
  • послуги при народженні дитини;
  • послуги у будівельній сфері;
  • е-декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою; у разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.

Автор: 

Київ (4682) електронні документи (319) ЦНАП (40)


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Не дивно....ні світла, ні в туалет збігати...
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31.10.2022 19:10 Відповісти

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