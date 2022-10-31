ЦНАПи Києва відзавтра скасовують запис на конкретний час

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

Як зазначається, в разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів.

Зокрема:

паспортні послуги (крім вклеювання фото до паспорта громадянина України 25, 45 років);

реєстрація майна;

реєстрація бізнесу;

витяги з Державного земельного кадастру;

послуги при народженні дитини;

послуги у будівельній сфері;

е-декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою; у разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.