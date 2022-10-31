Кіпр зробив платними візи для росіян

З 1 грудня Кіпр запроваджує візовий збір за оформлення національної візи для росіян.

Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на рішення уряду Республіки Кіпр.

"З 1 грудня в РФ запроваджується візовий збір за оформлення кіпрської національної візи. У рамках спільної візової політики Європейського союзу візовий збір для дорослих заявників за оформлення національної візи Республіки Кіпр становитиме 80 євро, для дітей з 6 до 12 років – 40 євро", – повідомили у АТОР.

В асоціації додали, Кіпр останнім з країн ЄС підвищив суму візового збору для громадян Росії в рамках рішення ЄС припинити угоду про спрощений візовий режим із РФ.

Крім національної візи Кіпру, російські туристи можуть в'їхати у цю країну за багаторазовою шенгенською візою, багаторазовою національною візою Румунії, Хорватії або Болгарії.

При цьому через припинення прямих рейсів між РФ і Кіпром консульства Кіпру більше не оформлюють росіянам про-візи, однак ця середземноморська держава не закривала кордонів для російських туристів.

Як повідомлялося, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають документів від росіян для оформлення туристичних віз.

Нагадаємо, з 12 вересня вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.