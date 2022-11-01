Нацбанк поновив ліцензії трьом фінансовим компаніям

Національний банк України поновив дію ліцензій трьом фінансовим компаніям та застосував заходи впливу до однієї фінансової установи.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 жовтня, пони набирають чинності з 31 жовтня.

Дію ліцензій поновлено ТОВ "Аванте Фінанс", ТОВ "Фінансова компанія "Фінофіс" та ТОВ "Фінансова компанія "Асап".

У Нацбанку нагадали, що 19 та 26 серпня 2022 року до цих фінансових установ застосовано заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Водночас ТОВ "АБ Файненшиал Груп" тимчасово зупинено дію ліцензій на надання фінансових послуг.

"Компанія не виконує вимог законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу в другому кварталі 2022 року. Це негативно впливає на реальні та потенційні фінансові можливості установи, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом)", – пояснили у НБУ.

Фінустанова зобов’язана усунути порушення до 28 листопада 2022 року.