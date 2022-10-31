Суд арештував Насірова з рекордною заставою у розмірі 523 мільйони
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.
Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).
Якщо Насіров все ж внесе рекордну у судовій практиці заставу, він повинен буде дотримуватися низки обов’язків, зокрема не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.
Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.
Своєю чергою захист Насірова наполягав, що дії з відшкодування ПДВ були законними, а перерахування коштів на вказані слідством компанії були в рамках "нормальних господарських відносин".
Як повідомлялося, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.
За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.
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які у нас можновладці слабкі здоров'ям...
носитьносив, у тривожній валізкі.
хто шо зрозумів?? )))
Так этож прекрасно,дураком надо быть,что бы этим дальше не заниматься.
кароче рабиновичи могут принимать любые православные формы..
У нас СБУ или проходной двор ???
Три питання:
Як він виїздив?
Чому повертався?
Де він зараз?
зареєструвавсявилупився, щоб прокукурікати в тему, так кугуте ОПохранцузький?
Украл миллион - от 10 лет тюрьмы, украл 100 лямов - пожизненное и конфискация всего и вся !!
Ща ржать будите, я писал что стал в центр занятости , и рассчитывал на материальную помощь в размере от 4000 гривен хотя б , бо поработал пол года на одном заводе с хорошей зарплатой, месяц у них ничего не работало - ни сайты ,ни программы внутренние.. и вот пришло сумма 800 гривен!!! Чо ***? - 800 гривен ***!!! Вы***тки!!!
А в ЕС отчитались,что ты минимум 430+оплата за жильё ,как в Германии получил.
За три роки немало бабла ці тафаріщі «накосили», але ЖОДЕН ІЗ НИХ так і пішов з баблом, навідь не відзвітувавши у ВРУ!!!
Стефанчук-Разумков знають про порушення.Закону, але ж,…такі гарні люди, нехай собі йдуть!!!
Корупцию не обнаружили.
Ну у меня только версия что он дебил.
Тепер, дякуючи Стефанчуку- Зеленському, вони впевнено в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, перетнули кордони з ЄС і як БЗДІЖженці на лексусах та май базах чи порше, формують батальйони у Відні Монако Ніці та інших містах Європи!!!
Слава Захисникам України !!,
Тому краще 1% з обороту для всіх, ніж ПДВ тільки для наближених, або на відкатах.
Чи «пішов на угоду з слідством»?
Де рекордні строки нарешті цим лялечкам.
Це все шоу. І у наcipoва є кошти на квиток.
Але нам це все дорого вартує.
- А що, так можна було?