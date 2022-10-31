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Новини
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Суд арештував Насірова з рекордною заставою у розмірі 523 мільйони

насиров

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Якщо Насіров все ж внесе рекордну у судовій практиці заставу, він повинен буде дотримуватися низки обов’язків, зокрема не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.

Своєю чергою захист Насірова наполягав, що дії з відшкодування ПДВ були законними, а перерахування коштів на вказані слідством компанії були в рамках "нормальних господарських відносин".

Як повідомлялося, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Автор: 

НАБУ (1529) арешт (850) Насіров Роман (316) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Топ коментарі
+31
тут ковдрою питання не закриєш
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31.10.2022 17:46
+24
Боевой опоссум,только арест сразу с копыт.
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31.10.2022 18:19
+23
Вот опять и пригодится клетчатое одеяло.
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31.10.2022 18:19
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тут ковдрою питання не закриєш
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31.10.2022 17:46 Відповісти
когда меня нет-они могут даже избить меня
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31.10.2022 17:49 Відповісти
а где он?
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31.10.2022 17:57 Відповісти
знов бідненький захворів?
які у нас можновладці слабкі здоров'ям...
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31.10.2022 18:17 Відповісти
То старе фото
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31.10.2022 22:00 Відповісти
Боевой опоссум,только арест сразу с копыт.
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31.10.2022 18:19 Відповісти
Сага о Насраловє-прадалженіє слєдуєт...
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31.10.2022 18:19 Відповісти
Вот опять и пригодится клетчатое одеяло.
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31.10.2022 18:19 Відповісти
Він те одіялко постійно з собою носить носив, у тривожній валізкі.
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31.10.2022 18:22 Відповісти
так арештував - це арештував по-справжньому... чи віртуально-фігурально...
хто шо зрозумів?? )))
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31.10.2022 18:21 Відповісти
Офіційний хабар, чого так багато, шоб всім хватило
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31.10.2022 18:22 Відповісти
Єпопея з Насіровим -- продовження буде ........
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31.10.2022 18:22 Відповісти
Вторая серия: "насиров уходит в лес".
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31.10.2022 23:58 Відповісти
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31.10.2022 18:23 Відповісти
То есть за 25 миллионов,если впоймают,залог 10 миллионов.
Так этож прекрасно,дураком надо быть,что бы этим дальше не заниматься.
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31.10.2022 18:25 Відповісти
Це ще не вирок. А заявлену прокуратурою шкоду, ще треба буде довести у суді.
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31.10.2022 22:04 Відповісти
у меня замполит в роте был насиров...узбек...
кароче рабиновичи могут принимать любые православные формы..
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31.10.2022 18:27 Відповісти
интересно когда на пархатого беню накинут одеяло в клеточку --- или вове ..руки недоходят.. или ..некогда.. такой ..мелочью.. заниматься --- оно и безуглой понятно шо беня нэдоторканый . но прокуроры в США почему то думают шо беня таки вор и бобло отмывал **** в ШТАТАХ . и много отмывал ---- думай--те ВОВА
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31.10.2022 18:31 Відповісти
насчёт думать - это не к вове. Это - к избирателям.
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01.11.2022 00:00 Відповісти
ніколи не бачив, щоб набита фуфлом лялька, мотузки на шарнірах різала... А ви?
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01.11.2022 00:35 Відповісти
Как только какую-нибудь шишку зацепили, так у него обязательно иностранное гражданство !
У нас СБУ или проходной двор ???
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31.10.2022 18:33 Відповісти
тут уже идет речь не о шишке, а о всей ёлке.
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31.10.2022 18:40 Відповісти
"Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон."

Три питання:
Як він виїздив?
Чому повертався?
Де він зараз?
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31.10.2022 18:37 Відповісти
Вывозил бабло!!!
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31.10.2022 18:46 Відповісти
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31.10.2022 18:38 Відповісти
зареєструвавсявилупився, щоб прокукурікати в тему, так кугуте ОПохранцузький?
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01.11.2022 00:38 Відповісти
Через деякий час суд зменшить заставу в 10 раз... а потім тихенько і справу закриють...
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31.10.2022 18:42 Відповісти
А якщо ні, побачимо від вас коментар по цій темі)
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31.10.2022 22:07 Відповісти
Побачите, коли суд Беню заарештує, який украв 5 млрд доларів. А так це все окозамилювання. Труханов підтвердить..
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31.10.2022 22:26 Відповісти
Ну, якщо плавно перейшли на Беню з Трухановим, то в історії з Насіровим ви мабуть вже не такий впевнений)
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31.10.2022 23:17 Відповісти
Люди миллиардами ворочуют ....и сколько тысяч таких гнид у нас в стране? - на таможне , на пропусках, в разных исполнительных службах ,налоговых....??? ***** да мы самая "богатая" страна для избранных гнид и ненажерлевих мразей!!! Где наказание ? Хоть кто то сидит? Или все там наверху повязаны между собой?!
Украл миллион - от 10 лет тюрьмы, украл 100 лямов - пожизненное и конфискация всего и вся !!

Ща ржать будите, я писал что стал в центр занятости , и рассчитывал на материальную помощь в размере от 4000 гривен хотя б , бо поработал пол года на одном заводе с хорошей зарплатой, месяц у них ничего не работало - ни сайты ,ни программы внутренние.. и вот пришло сумма 800 гривен!!! Чо ***? - 800 гривен ***!!! Вы***тки!!!
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31.10.2022 18:44 Відповісти
Это 20 евро в месяц,по европейски зажил.
А в ЕС отчитались,что ты минимум 430+оплата за жильё ,как в Германии получил.
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31.10.2022 18:56 Відповісти
Мабуть Федоров чергові гроші пиляв на чергову програму цифрову, «Дію в Дії для ДІЇ» разом попереднім Міністром КМУ, - Дубілетом!!
За три роки немало бабла ці тафаріщі «накосили», але ЖОДЕН ІЗ НИХ так і пішов з баблом, навідь не відзвітувавши у ВРУ!!!

Стефанчук-Разумков знають про порушення.Закону, але ж,…такі гарні люди, нехай собі йдуть!!!
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31.10.2022 19:20 Відповісти
Об'явіть десять відсотків від цієї суми як "нагороду за голову" цього п*дараса - післязавтра лежатиме у мисці під двирима прокуратури...
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31.10.2022 18:47 Відповісти
Раніше он-лайн часто показували заняття у просунутій групі молодих українських економістів, яким викладав грузинський економіст Каха Бендукідзе. Так ось самим тупим із цих економістів був Насіров. Коли Каха ставив запитання, він ніколи не міг відповісти. Думаю, що і сам Каха був від нього в @хуε. Насіров не зміг навіть назвати прибутковий податок у %. Через півроку я на свій жах дізнаюся, що Насіров очолив податкову інспекцію України. У цьому зв'язку у мене питання: "А хто тато такого талановитого економіста?"
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31.10.2022 18:48 Відповісти
Шо, опять! Да він на ковдрах розориться🤣🤣🤣
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31.10.2022 18:49 Відповісти
После ускоренного входа в ЕС,он первый кандидат бабло в Брюселе раздавать.
Корупцию не обнаружили.
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31.10.2022 18:53 Відповісти
5 раз выезжал за границу? Имея гражданство Британии? И вернулся?
Ну у меня только версия что он дебил.
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31.10.2022 18:55 Відповісти
Петін бобік
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31.10.2022 19:01 Відповісти
Скільки ж таких «КАЛІК та НЕМІЧНИХ» за 30 років привладні розвели, дякуючи мудрим Законам від Лавриновича-портнова-лукаш та ще сотень правоПОХОРОНЦІВ!!!
Тепер, дякуючи Стефанчуку- Зеленському, вони впевнено в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, перетнули кордони з ЄС і як БЗДІЖженці на лексусах та май базах чи порше, формують батальйони у Відні Монако Ніці та інших містах Європи!!!
Слава Захисникам України !!,
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31.10.2022 19:09 Відповісти
Одіяло хоч передали йому? З кольором не помилились?
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31.10.2022 19:11 Відповісти
Скільки вже держава на заставах Насірова заробила?)
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31.10.2022 19:13 Відповісти
Цікаво, чи поб'є він рекорд Штепи по тривалості судового розгляду і також вийде "сухим із води"?
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31.10.2022 19:14 Відповісти
"Дії відшкодування ПДФ були законними"???? Люди, оюразумьтесь! Человек на государственной должности стал гривневым миллиардером! Уничьтожьте его морально, а лучше физически!
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31.10.2022 19:27 Відповісти
РАССТРЕЛ И ЕГО ВСЕХ ПОДДЕЛЬНИКОВ!!!НЕ ИНАЧЕ!!!
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31.10.2022 19:57 Відповісти
Це стара фотка чи він досі в свою "щасливу ковдрочку" замотується? Правильно, в тюрязі буде гріться
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31.10.2022 19:57 Відповісти
що ви тут скалите зуби? Що, не зрозуміли, що суд був заочним? а Насіров навряд чи появиться в Україні аж до самого свого скону?
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31.10.2022 20:11 Відповісти
эта сумма копейки для насирова...
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31.10.2022 21:10 Відповісти
ПДВ - самий корупційний податок. Якщо всі, кому державні посадовці не повернули Законний експортний ПДВ, звернуться державних структур зараз, одночасно, Всього бюджета не вистачить їх задовольнити.

Тому краще 1% з обороту для всіх, ніж ПДВ тільки для наближених, або на відкатах.
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31.10.2022 21:19 Відповісти
на каком основании он в Израиль репатриироваться хотел? Бабушка еврейка? Нет? Или если занести миллионы краденых долларов то можно и происхождение себе нарисовать? Насиров еврей? Вроде бы татарин и по лицу тоже.
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31.10.2022 21:31 Відповісти
Буде черговий пшик.
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31.10.2022 21:42 Відповісти
А де у нас Бахматюк, в батальоні Монако служить?

Чи «пішов на угоду з слідством»?
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01.11.2022 02:11 Відповісти
Погані рекорди. Я про взагалі.
Де рекордні строки нарешті цим лялечкам.
Це все шоу. І у наcipoва є кошти на квиток.
Але нам це все дорого вартує.
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01.11.2022 02:45 Відповісти
Відомий "ковдроносець", знову захворів?
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01.11.2022 08:35 Відповісти
Порошенко:
- А що, так можна було?
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01.11.2022 10:09 Відповісти

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