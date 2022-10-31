У роботі Monobank стався масштабний збій (оновлено)

Увечері у понеділок, 31 жовтня, у роботі популярного платіжного застосунку Monobank стався масштабний збій.

Проблеми у роботі застосунку почалися приблизно о 17:30, користувачі не можуть увійти в застосунок та провести будь-які операції, пише видання ITC.ua.

Служба підтримки Monobank підтвердила, що наразі "є складнощі на боці необанку, які можуть позначитися на роботі з застосунком або з проведенням платежів".

Там також повідомили, що питання вже передано на максимально високий рівень і фахівці працюють, щоб якомога швидше все виправити.

З чим саме пов’язаний збій та терміни повного усунення проблем, не уточнюється.

Згодом співвласник Monobank Олег Гороховський уточнив, що нормальна робота сервісу має відновитися о 19:30.

"Збій у процесингу. Є проблеми із входом у застосунок. Орієнтовний час усунення 19:30. Вибачте за те, що підводимо", – написав він у Telegram.