Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць на 30 мільярдів, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 жовтня становила 33,6% порівняно з 30,8% на 1 вересня. Обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30,4 млрд грн, у третьому кварталі – на 59,6 млрд грн. За липень-вересень частка непрацюючих кредитів у портфелі збільшилася на 3,9 в.п.

Про це йдеться в інформації Національного банку України.

"Оскільки банкам дозволено проводити гнучкі реструктуризації для підтримки боржників, рівень NPL не зростатиме так швидко, як могло би бути за інших умов. Такі реструктуризації даватимуть змогу низці боржників пережити скрутні часи і повернутися до своєчасного обслуговування кредитів", – сказано в повідомленні.

Cуттєві втрати від погіршення якості кредитів знижуватимуть капітал банків. Національний банк оцінює щонайменше у понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля. Підвищені кредитні ризики відображені в резервах банків.