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Ціни на автогаз на АЗС зросли за місяць майже на 10%

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Середня ціна на скраплений газ за місяць – з 3 жовтня по 1 листопада – у мережах АЗС збільшилася на 2,17 грн/л або на 8,2% – до 28,41 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

За підсумком місяця ціна в консолідованій мережі "Привату" виросла на 2,55-2,76 грн/л, до 27,92-27,98 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 2,5 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,3-2,9 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Олас" та інших.

Автор: 

АЗС (1590) ціни (3462) скраплений газ (1142)


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А на АЗС в побутові балони газ заправляють для газових плит?
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01.11.2022 11:19 Відповісти

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