Євросоюз розглядає три сценарії фінансової допомоги Україні під час війни, – ЗМІ

Європейська комісія підготувала три способи фінансової підтримки України, за допомогою яких країни ЄС можуть підтримати Україну. Їх можуть розглянути під час зустрічі міністрів у четвер.

Про це повідомляє Politico із посиланням на текст документа Єврокомісії.

"Україна й надалі матиме високі короткострокові потреби у фінансуванні в доступному для огляду майбутньому. Ось чому важливо, щоб додаткова підтримка ЄС була мобілізована якнайшвидше та надавалася на регулярній та передбачуваній основі", – йдеться у документі.



Єврокомісія хоче залучити до 18 млрд євро позик і грантів, щоб допомогти профінансувати приблизно половину очікуваного дефіциту бюджету України в 2023 році, який дорівнює $38-40 млрд. Згідно з проектом, виплати здійснюватимуться щоквартально, починаючи з січня, "якщо це можливо".



Перший варіант залучення коштів, який Єврокомісія описує як найвигідніший, полягає в тому, щоб запозичити гроші під так званий "запас міцності", або різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн ЄС, і фактичними витратами ЄС.



Це дозволило б уникнути ситуації, яка виникла влітку, коли Єврокомісії довелося домагатися від членів ЄС гарантій під макрофінансову допомогу Україні. Водночас для цього варіанта потрібна згоди всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів ЄС.

Другий варіант – це надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії, що відбувається зараз. Але тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки в бюджеті ЄС "немає іншого бюджетного покриття". Водночас надання таких гарантій може сповільнити допомогу на кілька місяців, зазначають у Єврокомісії.



Третій варіант – аналогічний до другого, але без національних гарантій. У цьому випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичувати й надавати кредити на зворотній основі.

За словами дипломатів і офіційних осіб ЄС, міністри фінансів країн ЄС збираються обговорити варіанти та вибрати один із них на зустрічі в четвер, після чого Єврокомісія представить пропозиції наступної середи.