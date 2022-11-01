Бізнес погіршив очікування щодо своєї діяльності через ускладнення безпекової ситуації, – Нацбанк

У жовтні бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності через ускладнення безпекової ситуації.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. У жовтні він знизився до 44.9 із 46.1 у вересні.

"Негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів, наявні логістичні проблеми, подальше руйнування енергетичних потужностей та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки та зумовлюють погіршення очікувань підприємств усіх секторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей: секторальний індекс у жовтні становив 45.8 порівняно з 47.1 у вересні.

Респонденти погіршили очікування щодо обсягу нових замовлень на продукцію, зокрема експортних, а також прогнозують зменшення обсягів запасів сировини, матеріалів та залишків готової продукції. Водночас збереглися позитивні очікування стосовно обсягів виготовленої продукції.

При цьому підприємства сектору будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші серед усіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності: секторальний індекс становив 38.2 (у вересні – 41.0). Посилилися очікування щодо зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Утім, респонденти очікують зменшення обсягів закупівлі послуг підрядників.

Підприємства торгівлі в жовтні незначно погіршили оцінки своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 48.9 порівняно з 49.9 у вересні.

Вони дещо погіршили оцінки щодо обсягу товарообороту, стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу, зазначили зменшення їх залишків. Підприємства торгівлі також дещо знизили песимізм в очікуваннях щодо зростання закупівельних цін та вартості товарів, водночас посилили очікування щодо зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг також послабили власні очікування, зважаючи на подальше пошкодження транспортної, енергетичної інфраструктури та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 42.2 із 43.4 у вересні.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, незначно послабили очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі послаблення очікувань щодо зростання цін на сировину та товари постачальників",, – кажуть у Нацбанку.

Також підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Опитування тривало з 4 до 24 жовтня, у ньому взяли участь 423 підприємства.