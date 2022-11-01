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Новини
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Українці скупили в "Дії" всі "кримські" та "луганські" облігації

дія,облігації

Військові облігації "Крим" та "Луганськ" повністю розпродані через "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, за три тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій "Крим" і 2,5 тисяч облігацій "Луганськ". Разом це становить 9 млн грн.

Загалом у "Дії" українці придбали 82 тис. військових облігацій, що дорівнює понад 82 млн грн.

Як повідомлялося, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим.

Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".

Автор: 

Крим (1066) Луганськ (104) облігації (1465) Мінцифри (806) Дія (623)


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А кроме гребаной Дии их где-то можно купить?)
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01.11.2022 14:40 Відповісти
Можна напряму в банках, зокрема в Ощаді (мін. на 50тис. грн. або 2тис. дол. США) але треба очно відвідати відділення для укладання заяви на купівлю, або в Укргазі (власне як церез Дію, так, думаю, і напряму).

Альфа банк звісно не пропоную.
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01.11.2022 18:00 Відповісти
А загалом не дивлячись на поки що невеликі обсяги (потрібно щомісячно залучати тільки від фізиків принаймні мільярди грн.), сподіваюсь, перспективна напрацьовка.
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01.11.2022 18:10 Відповісти

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