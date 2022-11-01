Українці скупили в "Дії" всі "кримські" та "луганські" облігації

Військові облігації "Крим" та "Луганськ" повністю розпродані через "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, за три тижні українці придбали 6,4 тисяч облігацій "Крим" і 2,5 тисяч облігацій "Луганськ". Разом це становить 9 млн грн.

Загалом у "Дії" українці придбали 82 тис. військових облігацій, що дорівнює понад 82 млн грн.

Як повідомлялося, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим.

Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".