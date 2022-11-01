Продажі нових авто впали у жовтні на 8%, – "Укравтопром"

У жовтні на ринку нових легкових авто було зареєстровано понад 3,1 тис. продажів, що на 8% менше, ніж у вересні. Водночас результат є у 2,5 раза меншим, у порівнянні з жовтнем минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota. У жовтні в Україні було зареєстровано 665 нових автівок цієї японської марки. Водночас у порівнянні з вереснем, попит на нові "Тойоти" зменшився на 1%, а у порівнянні з жовтнем 2021 року майже вдвічі.

Другий результат у Skoda – 326 авто, що на 4,5% більше вересневого показника та лише на 3% менше, ніж у жовтні минулого року. Третьою за популярністю стала Renault – 270 реєстрацій за місяць (+72% до вересня, 71% до жовтня 2021 року). До топ-5 також увійшли Kia – 269 автівок (+22% та -60%) та Mercedes-Benz – 230 штук (+26%, -17%).

Найпопулярнішим автомобілем місяця був Toyota RAV4. Цей кросовер впродовж жовтня вибрали 300 покупців.

Загалом з січня по жовтень 2022 року українці придбали і поставили на облік 30,9 тис. нових легкових автівок, що на 63% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.