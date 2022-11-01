В Австрії скасували безкоштовний проїзд для українців

Починаючи з 1 листопада в Австрії змінюються правила проїзду для українців, які передбачають одноразовий безкоштовний квиток тільки для прибулих переселенців, а також платний проїзд у столиці Відні.

Про це повідомляє пресслужба Посольства Україні в Австрії у Facebook.

Із детальною інформацією щодо придбання проїзних квитків у громадському транспорті Відня можна ознайомитися тут.

"Із 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії)", – йдеться у повідомленні.

"Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Він дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.

Водночас українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги ÖBB з 1 листопада.

Наголошується, що посольство України продовжує перемовини з федеральним урядом Австрії, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, щодо створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту.