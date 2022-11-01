Ціни на російську нафту опустилися нижче минулорічних

Середня ціна нафти російської марки Urals у жовтні склала $70,62 за барель, що на 13,3% менше, ніж у жовтні 2021 року ($81,49 за барель).

За даними російського Мінфіну, таким чином ціна російської нафти нижча минулорічних показників другий місяць поспіль – у вересні середня ціна Urals була на 5,8% нижчою за торішню ($68,25 за барель порівняно із $72,46 у вересні минулого року).

Водночас за підсумками січня-жовтня 2022 року середня ціна бареля Urals склала $79,57, що все ще на 17,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року ($67,51 за барель).

Як повідомлялося, через санкції Росія вимушена продавати свою нафту зі знижками.

На початку вересня в Міненерго РФ заявляли про зменшення дисконту на російську нафту марки Urals щодо європейської Brent до $20 за барель із $40 на початку літа.