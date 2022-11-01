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Найбагатші російські бізнесмени втратили з початку року понад $80 мільярдів, – Bloomberg

доллар,курс,долар

Статки найбагатших російських олігархів із початку року скоротилися приблизно на $83,4 млрд.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index станом на 1 листопада, підрахувало РБК.

Місяць тому втрати найбагатших росіян з початку року оцінювалися на рівні $94 млрд. Утім, до нового списку мільярдерів Bloomberg станом на сьогодні увійшли тільки 24 росіянина, попереднього місяця їх було 27.

Найбільше серед росіян втратив голова ради директорів компанії "Російський алюміній" Віктор Вексельберг. Його статки скоротилися на $11,2 млрд – до $7,32.

Президент гірничо-металургійної компанії "Норнікель" та холдингу "Інтеррос" Володимир Потанін втратив з початку року $1,08 млрд, а його статки скоротилися до $29,8 млрд. Хоча за жовтень вони зросли на $191 млн (+0,7%).

Статки голови правління "Новатеку" Леоніда Міхельсона зменшилися на $5 млрд – до $27,4 млрд. Голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов втратив $7,8 млрд, його статки оцінюють у $21,1 млрд. У жовтні він збіднішав на $362 млн – це найбільші втрати за останній місяць серед російських бізнесменів у рейтингу Bloomberg.

Загалом до індексу мільярдерів Bloomberg входять 500 найбагатших людей світу.

Автор: 

олігарх (254) росія (14212)


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це агенти та касири царя. В лаптів єдіноначаліє ніхто .не відміняв.
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01.11.2022 15:09 Відповісти
Своїх "стольників" ***** ще "потрусить" "на пабєду" і випустить голими і босими, а "вдячні" кацапські люмпени накинуться і видеруть останнє разом з кадиком.
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01.11.2022 15:22 Відповісти
за половину суми могли прибрати бункерного
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01.11.2022 18:43 Відповісти
Пока есть деньги, пусть сделают заначку для хйула.
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02.11.2022 02:28 Відповісти
Допоки вони володіють цілими галузями, це пилюга на ботях.
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02.11.2022 02:46 Відповісти

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