В Україні запрацює "Дунайський зерновий шлях"

"Українське дунайське пароплавство" повідомляє про запуск проєкту "Дунайський зерновий шлях" після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

"Ще влітку ми передбачали, що РФ може в будь-який момент спробувати зірвати "Зернову ініціативу". Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт "Дунайський зерновий шлях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових. Також компанія домовилася з румунською TTS про більш швидку та ефективну схему перевалки у порту Констанци.

За словами Москаленка, "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати.

"Це безпечна та гарантована доставка аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Увесь логістичний ланцюжок здійснюється і контролюється УДП", – пояснив він.

Наголошується, що за рахунок швидшого процесу завантаження і розвантаження середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. Власникам вантажу вже не доведеться нести фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань в черзі біля терміналу.

Крім того, судна будуть оснащені системами онлайн контролю, відеоспостереження, а кількість судноводіїв в екіпажі буде збільшена. У майбутньому баржевий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць.

На другому етапі проєкту "Дунайський зерновий шлях" передбачається будівництво нових барж. Також найближчим часом розпочнеться модернізація тяги – капітальний ремонт самохідного флоту з заміною двигунів.