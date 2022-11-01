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Кабмін покращив прогноз курсу гривні у проєкті бюджету на 2023 рік

курс

Кабінет міністрів при підготовці законопроєкту про державний бюджет на 2023 рік до другого читання покращив оцінку курсу гривні на кінець наступного року до 45,8 грн/$ з 50 грн/$ у первісному варіанті, зберігши прогноз середньорічного курсу на рівні 42,2 грн/$.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

При цьому Кабмін прогнозує у 2023 році повернення 1,8 млн громадян з-за кордону після негативного сальдо міграції 9,43 млн громадян у 2022 році.

Він додав, що водночас уряд підвищив прогноз доходів держбюджету від Національного банку України (НБУ) на 51,6 млрд грн – до 71 млрд грн.

Депутат уточнив, що крім зростання надходжень від Нацбанку збільшено також оцінку доходів від імпортного ПДВ – на 27,1 млрд грн, ПДФО – на 14,8 млрд грн, акцизу на пальне – на 7 млрд, тоді як знижено прогнози доходів податку на прибуток – на 21,3 млрд грн та ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 6 млрд грн.

Водночас уряд знову заклав 1,4 млрд грн на "телемарафон", а також збільшив на 7 млрд грн видатки на Державний дорожній фонд – до 64,3 млрд грн.

Загалом, за даними Железняка, доходи в доопрацьованому урядом до другого читання проекті держбюджету-2023 становлять 1 329,26 млрд грн, витрати – 2 580,68 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 1 296,54 млрд грн або 20,6% ВВП, граничний обсяг державного боргу – 6 422,75 млрд грн.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%), а прогноз інфляції наступпного року зменшено з 30% до 28%.

Автор: 

бюджет (1810) ВР (2868) держбюджет (1572) гривня (1545) Кабмін (7749) курс (1500)


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