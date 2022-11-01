Кабмін покращив прогноз курсу гривні у проєкті бюджету на 2023 рік

Кабінет міністрів при підготовці законопроєкту про державний бюджет на 2023 рік до другого читання покращив оцінку курсу гривні на кінець наступного року до 45,8 грн/$ з 50 грн/$ у первісному варіанті, зберігши прогноз середньорічного курсу на рівні 42,2 грн/$.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

При цьому Кабмін прогнозує у 2023 році повернення 1,8 млн громадян з-за кордону після негативного сальдо міграції 9,43 млн громадян у 2022 році.

Він додав, що водночас уряд підвищив прогноз доходів держбюджету від Національного банку України (НБУ) на 51,6 млрд грн – до 71 млрд грн.

Депутат уточнив, що крім зростання надходжень від Нацбанку збільшено також оцінку доходів від імпортного ПДВ – на 27,1 млрд грн, ПДФО – на 14,8 млрд грн, акцизу на пальне – на 7 млрд, тоді як знижено прогнози доходів податку на прибуток – на 21,3 млрд грн та ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 6 млрд грн.

Водночас уряд знову заклав 1,4 млрд грн на "телемарафон", а також збільшив на 7 млрд грн видатки на Державний дорожній фонд – до 64,3 млрд грн.

Загалом, за даними Железняка, доходи в доопрацьованому урядом до другого читання проекті держбюджету-2023 становлять 1 329,26 млрд грн, витрати – 2 580,68 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 1 296,54 млрд грн або 20,6% ВВП, граничний обсяг державного боргу – 6 422,75 млрд грн.

Читайте також: Нацбанк не бачить передумов для відмови від фіксованого курсу гривні

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%), а прогноз інфляції наступпного року зменшено з 30% до 28%.