ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень електроенергії у Києві

Оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" оновив графіки стабілізаційних відключень.

Оновлені графіки можна переглянути за цим посиланням.

У пресслужбі Київської міської державної адміністрації зазначають, що ситуація у системі електропостачання досі лишається складною, водночас оновлені графіки відключень враховують досвід попередніх трьох тижнів та зворотній зв’язок від клієнтів.

У КМДА наголошують, що опубліковано графіки імовірних відключень, які дозволять підготуватись до відключення світла, якщо у НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему. У графіках вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія.

"Опубліковані три черги не означають, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть. Якщо необхідно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення доведеться застосовувати протягом одного або кількох часових проміжків. Відключення ж за всіма трьома проміжками часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках", – запевнили у столичній адміністрації.

Читайте також: "Укренерго" повідомило про обмеження електропостачання у Києві та семи областях

У КМДА пояснили, що графіки складені на основі тих об’ємів, які необхідні НЕК "Укренерго", щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень клієнтів попереджатимуть.

Також для більш рівномірного відключення серед клієнтів у графіку розширений перелік адрес, до яких застосовуються стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста і будинки, які живляться від тих же електроліній.

"Якщо світло не з’явилось після 4 годин із моменту відключення – це може означати необхідність подовжити терміни для усунення аварійної ситуації, які почастішали через застосування стабілізаційних відключень", – зазначається у повідомленні.

Про такі випадки просять повідомляти через чат-бот ДТЕК "Київські електромережі" у Telegram та Viber та в особистих повідомленнях сторінки Facebook.