Молдовський регулятор терміново підвищить тарифи на електроенергію

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (НАРЕ) 2 листопада в екстреному порядку перегляне тарифи на електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні Нацагентства, передає Інтерфакс-Україна.

На скільки буде підвищено тариф, наразі невідомо. Наразі споживачі у Молдові платять по $0,16-0,17 за 1 кВт-год.

Причина термінового підвищення – енергетична криза та непродовження контракту з Молдовською державної районної електростанцією, що розташована в Придністров'ї (входить до російської групи "Інтер РАО").

У НАРЕ зазначили, що через непродовження контракту молдовська держкомпанія Energocom буде змушена купувати електроенергію на біржах у Румунії за європейськими ринковими цінами.

Раніше повідомлялося, що на листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

У свою чергу єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що якщо росіяни продовжать завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі України і в країні виникне гострий дефіцит електроенергії, то Європейський Союз готовий допомогти з імпортом електрики.