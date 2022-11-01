На цифрову інфраструктуру України спрямують 150 мільйонів, – Мінцифри
Улітку 2022 року Міністерство цифрової трансформації та мобільний оператор "Київстар" підписали Меморандум про співпрацю у відновленні цифрової інфраструктури України. В межах меморандуму телеком-оператор передасть 300 млн грн на цифровізацію, і половина цієї суми вже надійшла на державний рахунок через платформу UNITED24.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
Як повідомляється, ці кошти будуть спрямовані на модернізацію та будівництво цифрової інфраструктури України, посилення кіберзахисту та протидію кіберзагрозам, подальший розвиток нових цифрових технологій.
За першим рішенням комісії 84.9 млн грн будуть розподілені на пріоритетні напрями Мінцифри:
- модернізацію та розвиток базових державних реєстрів Міністерства юстиції України – Державного реєстру речових прав та Державного реєстру актів цивільного стану. Це дозволить запустити нові цифрові послуги у соціальній та будівельних сферах.
- реалізацію проєктів із цифрової трансформації нотаріату (е-нотаріат) та товаро-транспортних накладних (е-ТТН).
- модернізацію та розвиток транспортних реєстрів МВС. Зокрема, запуск цифрових послуг з реєстрації та перереєстрації авто в "Дії", видачу цифрових посвідчень водія.
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