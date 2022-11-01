В Україні змінилася вартість термінового оформлення документів. ІНФОГРАФІКА

Із 1 листопада 2022 року змінилася вартість адміністративних послуг у сфері міграції. У той самий час за нетермінове оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон на час воєнного стану вартість адміністративної послуги не збільшується.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Як зазначається, гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає:

вартість адміністративної послуги;

вартість бланка документа та його персоналізації (визначає Поліграфкомбінат "Україна").

Відтепер вартість вказаних документів складає:

паспорт громадянина України (ID-картка):

вперше – безкоштовно;

до 20 робочих днів – 450 грн. (126 грн – вартість адмінпослуги та 324 грн – вартість бланка)

до 10 робочих днів – 820 грн. (496 грн – вартість адмінпослуги та 324 грн – вартість бланка)

паспорт громадянина України для виїзду за кордон:

до 20 робочих днів – 856 грн. (352 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка)

до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1496 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка)

посвідка на тимчасове проживання: 1258 грн. (452 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка, 34 грн – державне мито, 340 грн – адміністративний збір)

1258 грн. (452 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка, 34 грн – державне мито, 340 грн – адміністративний збір) посвідка на постійне проживання: 1013 грн (496 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито)

1013 грн (496 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: 5337 грн. (452 грн – вартість адмінпослуги та 4800 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито).

Крім того, змінилася вартість оформлення ряду інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні. Відтак, їх вартість становить:

проїзний документ біженця : 452 грн – вартість адміністративної послуги;

452 грн – вартість адміністративної послуги; картка мігранта : 399 грн – вартість адміністративної послуги;

399 грн – вартість адміністративної послуги; посвідчення біженця:

вперше – безкоштовно;

у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 336 грн.;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту:

вперше – безкоштовно;

у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 336 грн

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист: 452 грн. – вартість адміністративної послуги

Особи, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 1 листопада 2022 року: вони отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 1 листопада 2022 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.