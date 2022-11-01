БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 966 4

В Україні змінилася вартість термінового оформлення документів. ІНФОГРАФІКА

паспорт

Із 1 листопада 2022 року змінилася вартість адміністративних послуг у сфері міграції. У той самий час за нетермінове оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон на час воєнного стану вартість адміністративної послуги не збільшується.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

В Україні змінилася вартість термінового оформлення документів 01

Як зазначається, гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів включає:

  • вартість адміністративної послуги;
  • вартість бланка документа та його персоналізації (визначає Поліграфкомбінат "Україна").

Відтепер вартість вказаних документів складає:

  • паспорт громадянина України (ID-картка):

вперше – безкоштовно;

до 20 робочих днів – 450 грн. (126 грн – вартість адмінпослуги та 324 грн – вартість бланка)

до 10 робочих днів – 820 грн. (496 грн – вартість адмінпослуги та 324 грн – вартість бланка)

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон:

до 20 робочих днів – 856 грн. (352 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка)

до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1496 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 504 грн – вартість бланка)

  • посвідка на тимчасове проживання: 1258 грн. (452 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка, 34 грн – державне мито, 340 грн – адміністративний збір)
  • посвідка на постійне проживання: 1013 грн (496 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито)
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: 5337 грн. (452 грн – вартість адмінпослуги та 4800 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито).

Крім того, змінилася вартість оформлення ряду інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні. Відтак, їх вартість становить:

  • проїзний документ біженця: 452 грн – вартість адміністративної послуги;
  • картка мігранта: 399 грн – вартість адміністративної послуги;
  • посвідчення біженця:

вперше – безкоштовно;

у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 336 грн.;

  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту:

вперше – безкоштовно;

у разі обміну або замість втраченого чи викраденого: вартість адміністративної послуги – 336 грн

  • проїзний документ особи, якій надано додатковий захист: 452 грн. – вартість адміністративної послуги

Особи, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 1 листопада 2022 року: вони отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 1 листопада 2022 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Автор: 

документ (150) ціни (3459) Держміграція (56)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шулери срані. Коли це робили закордонний за 3-7 днів ??? А гроші беруть по повній.
показати весь коментар
01.11.2022 18:26 Відповісти
Да гниды разводят всех кто поведется или по не знанию- племяннику навязали ускоренное получение паспорта, а по факту получил месяца через полтора, там опа с электронной очередью и вообще очень много людей ,в частности переселенцев (но не в них дело)!!
показати весь коментар
01.11.2022 19:57 Відповісти
справа в тому що це принизлива процедура для 90% ;Українців в яких нема зайвої тисячі
у кого є бабло, платить, а стадо чекає....
не ображаю народ а кажу в слух ідею тих хто це придумав.
бо твої, мої доки відкладають щоб оформити багатше чмо
показати весь коментар
01.11.2022 21:23 Відповісти
Бескорыстная любовь к деньгам детектед.
показати весь коментар
01.11.2022 20:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 