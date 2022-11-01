Нацбанк перерозподілив повноваження між членами правління

У Національному банку України (НБУ) створено нову вертикаль підпорядкування та частково перерозподілено підпорядкування підрозділів і обов’язки між членами правління.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, зокрема створено нову вертикаль "Фінансова стабільністьˮ, якою керуватиме перша заступниця голови правлення НБУ Катерина Рожкова.

До цієї вертикалі разом із Департаментом фінансової стабільності увійдуть функції методології регулювання банків та небанківських установ.

"Нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінансової стабільності", – зазначається у повідомленні.

Крім того, до вертикалі "Загальний блок" під керівництвом голови правління НБУ Андрія Пишного увійшов Департамент стратегії та розвитку.

У підсумку розподіл підрозділів Нацбанку за вертикалями підпорядкування виглядатиме наступним чином:

Вертикаль "Загальний блок", що залишилася під керівництвом голови НБУ Андрія Пишного: Департамент стратегії та розвитку, Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Департамент ризик-менеджменту, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та протидії корупції.

Нова вертикаль "Фінансова стабільністьˮ: Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, а також Департамент фінансової стабільності. Керувати цією вертикаллю буде перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Сергій Ніколайчук, належать: Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

У вертикалях "Пруденційний нагляд" та "Фінансово-адміністративний та операційний блок" склад структурних підрозділів не змінився, відбувся перерозподіл обов’язків між членами правління. Ними керуватимуть Дмитро Олійник ("Пруденційний нагляд") та Ярослав Матузка ("Фінансово-адміністративний та операційний блок").

До вертикалі "Ринкові операції", яка перебуває під керівництвом Юрія Гелетія, належать такі підрозділи: Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Департамент відкритих ринків, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ.

До вертикалі "Платіжні системи та грошовий обіг", керівництво якою здійснює Олексій Шабан, належать: Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, Департамент грошового обігу, Департамент інформаційних технологій, Центральне сховище, Державна скарбниця України, Банкнотно-монетний двір НБУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 жовтня.

Після цього заступником голови Національного банку з 25 жовтня був призначений Дмитро Олійник.