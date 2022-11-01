Уряд виділив 380 мільйонів на гранти для переробних підприємств

Уряд виділив 380,99 млн грн із резервного фонду держбюджету для надання грантів підприємствам переробної галузі в рамках програми "єРобота".

Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 1 листопада 2022 року.

Гранти на загальну суму майже 381 млн грн отримають 63 заявники: 55 юридичних осіб, 7 ФОП та одна фізособа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність у сфері переробки зношених автомобільних шин.

Також виділені кошти сприятимуть створенню нових робочих місць та розвитку в галузях переробної промисловості щодо виробництва:

харчових продуктів;

меблів;

хімічних речовин і хімічної продукції;

готових металевих виробів;

електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка;

текстильного виробництва.

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 320,9 млн грн на надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств та на закладку садів у рамках проєкту "єРобота".