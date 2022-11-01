Уряд виділив 380 мільйонів на гранти для переробних підприємств
Уряд виділив 380,99 млн грн із резервного фонду держбюджету для надання грантів підприємствам переробної галузі в рамках програми "єРобота".
Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 1 листопада 2022 року.
Гранти на загальну суму майже 381 млн грн отримають 63 заявники: 55 юридичних осіб, 7 ФОП та одна фізособа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність у сфері переробки зношених автомобільних шин.
Також виділені кошти сприятимуть створенню нових робочих місць та розвитку в галузях переробної промисловості щодо виробництва:
- харчових продуктів;
- меблів;
- хімічних речовин і хімічної продукції;
- готових металевих виробів;
- електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції;
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка;
- текстильного виробництва.
Раніше повідомлялося, що уряд виділив 320,9 млн грн на надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств та на закладку садів у рамках проєкту "єРобота".
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