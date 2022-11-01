В Україні запустили інвестиційну програму для фінтех-стартапів

Український фонд стартапів спільно з профільним фінтех-фондом N1 investment fund запускають нову програму для fintech-стартапів, які прагнуть залучити інвестиції та отримати експертну підтримку.

Як повідомляє AIN.UA, щоб взяти участь в програмі, стартапи мають відповідати таким критеріям:

fintech and fintech satellites (особливо проєкти, що використовують або планують використовувати технології Open Banking та Blockchain);

експертна команда з досвідом роботи у сфері свого рішення, що має глибоке розуміння проблеми та рішень на ринку;

стартап має потенціал до масштабування, на додачу до можливості розвиватись на іноземних ринках.

N1 Fund розглядає наступні варіанти для інвестування:

Інвестиція в стартап:

стадія: Late seed – раунд A (від "робоче рішення, продукт маркет фіт підтверджений першими продажами", до "сталі продажі, є потреба в масштабуванні);

можливий чек: ~ $250 тис. – $1 млн в залежності від запропонованого рішення;

вимоги до подачі запиту: Pitch deck та наявність фінансової моделі.

Інвестиція в технологію:

стадія: наявність розробленої технології та ідеї, що дозволяє створити рішення для кінцевого споживача (часто це b2b/ аутсорс команди, що пробують себе в b2c/вихід у продукт);

можливий чек: від $50 тис.;

вимоги до подачі запиту: опис технології та кейси її використання з переліком клієнтів, опис ідеї рішення на базі цієї технології або (краще) опис цільової бізнес-моделі.

Збір заявок проводиться з 31 жовтня по 15 грудня 2022 року.

Розмір інвестицій від N1 Fund є індивідуальним в кожному окремому випадку. Після подачі заявок N1 Fund проведе внутрішній комплаєнс проєктів та передасть їх на розгляд наглядової ради N1 Fund для ухвалення фінального рішення.

N1 – це профільний фінтех-фонд, у портфелі якого необанк sportbank, платіжна система Asquad, стартап з технологією Tap to phone Transenix та інші фінтехи.