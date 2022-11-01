Чотири житлових масиви Києва залишились без електроенергії до кінця дня
Оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" – вимушено відключив світло для чотирьох житлових масивів Києва.
Як повідомляє пресслужба компанії, це відключення екстрене, а тому відбувається поза попередньо оприлюдненим графіком.
"У звяз'ку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", – йдеться у повідомленні.
Орієнтовний час виконання робіт та відключення – до кінця дня, додали в компанії.
Як повідомлялося, раніше "ДТЕК Київські електромережі" оприлюднив нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії, викликаних російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.
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В Киеве, во всех домах на лестничных площадках, в т.ч. и где есть окна, целый день горит свет и никто его не выключает, спрашивается зачем?? ночью после 23-00 комендантский час и никто не ходит, тоже всю ночь горит свет, зато отключают квартиры
Сходи та загальні балкони - то є стратегічні об'єкти, так само як і шаурмічні мафи, зовнішня реклама, і тому подібні об'єкти. Це все необхідно для виживання країни! А ви можете й без їжі і води два тижні посидіти! Або ловіть дві години електроенергії від 2 до 4 ночі. А шо? Воїни в окопах не сплять, і вам нема чого.
Хінт для керувальників. Всі ремонтні роботи в нормальному світі проводять ВНОЧІ а не в годину максимального навантаження, бо орієнтуються на то, щоб людям було максимально зручно, а не щоб своїм робочим поменше платити, бо вночі подвійний тариф...