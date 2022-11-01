Чотири житлових масиви Києва залишились без електроенергії до кінця дня

Оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" – вимушено відключив світло для чотирьох житлових масивів Києва.

Як повідомляє пресслужба компанії, це відключення екстрене, а тому відбувається поза попередньо оприлюдненим графіком.

"У звяз'ку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час виконання робіт та відключення – до кінця дня, додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше "ДТЕК Київські електромережі" оприлюднив нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії, викликаних російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.