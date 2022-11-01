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Новини
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Чотири житлових масиви Києва залишились без електроенергії до кінця дня

світло,світла,відключення,віялові

Оператор системи розподілу електроенергії у столиці – "ДТЕК Київські електромережі" – вимушено відключив світло для чотирьох житлових масивів Києва.

Як повідомляє пресслужба компанії, це відключення екстрене, а тому відбувається поза попередньо оприлюдненим графіком.

"У звяз'ку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час виконання робіт та відключення – до кінця дня, додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше "ДТЕК Київські електромережі" оприлюднив нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії, викликаних російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.

Автор: 

Київ (4682) електроенергія (4240) ДТЕК (1359)


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Топ коментарі
+3
і позняки
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01.11.2022 18:53
+3
Какой Педалик, все таки тупой и бестолковый мер!!!
В Киеве, во всех домах на лестничных площадках, в т.ч. и где есть окна, целый день горит свет и никто его не выключает, спрашивается зачем?? ночью после 23-00 комендантский час и никто не ходит, тоже всю ночь горит свет, зато отключают квартиры
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01.11.2022 19:35
+3
відключають і у Львові. Енергосистема - складна схема з"єднань і не завжди відключення західних регіонів допоможе збалансувати постачання електроенергії в інші регіони. Так що не розганяйте зрадницьку тему схід-захід...
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01.11.2022 20:36
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і позняки
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01.11.2022 18:53 Відповісти
Порівняйте хтось (хто має інформацію) відключення в Києві та Донецьку/Луганську
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01.11.2022 19:02 Відповісти
Ограничивать нужно по всей Украине электрику на четыре часа и будет всем счастье, а не только Киеву, Черкассам, Чернигову, про Харьков я ваще молчу. Интересно во Львове или в Одессе есть отключения у пользователей? Я думаю шо нет. А вот если будут отключать по всей Украине равномерно, тогда хватить должно всем
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01.11.2022 19:29 Відповісти
в Дрогобыче точно ничего не отключают
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01.11.2022 19:37 Відповісти
Неудивительно)) Интересно, шо тогда в Трускавце и Буковеле?)) Наверное, световая иллюминация)
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01.11.2022 20:11 Відповісти
відключають і у Львові. Енергосистема - складна схема з"єднань і не завжди відключення західних регіонів допоможе збалансувати постачання електроенергії в інші регіони. Так що не розганяйте зрадницьку тему схід-захід...
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01.11.2022 20:36 Відповісти
И как, каждый день стабильно по четыре часа, как в Киеве? И то если повезет. Могут и два раза по четыре с перерывом. Я вот думаю у меня скоро либо в 22-00 отключат, либо в 21-00 свет до часу ночи. А перед этим отключали с 12-00 до 16-00. Во Львове так же?
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01.11.2022 20:46 Відповісти
ні, у Львові не відключають, в Польщі не відключають, взагалі відключають - ТІЛЬКИ кацапоманкуртам, таким як ти!!))
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01.11.2022 21:00 Відповісти
а то ты тот пан с Польши или со Львова, который сидит в тепле и со светом и кричит нужно воевать, никаких переговоров. бамбасс наш. Но вот только такие паны и кричат с дивана, интересно, когда у них ни будет не света ни воды ни тепла, шо они будут делать со своего дивана? Ты диванный боец со светом и в тепле, хоть раз был на том бамбассе, за который мы воюем?:
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01.11.2022 21:07 Відповісти
хто МЫ???? ти і твій компьютер??)))) кацапьонок.......
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01.11.2022 21:11 Відповісти
Это так не работает. У Киева есть две проблемы - он жрет слишком много энергии по сравнению с другими регионами из-за населения и именно на Киев направлены удары. Короче, сейчас Киев страдает потому что это столица.
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01.11.2022 20:57 Відповісти
Какой Педалик, все таки тупой и бестолковый мер!!!
В Киеве, во всех домах на лестничных площадках, в т.ч. и где есть окна, целый день горит свет и никто его не выключает, спрашивается зачем?? ночью после 23-00 комендантский час и никто не ходит, тоже всю ночь горит свет, зато отключают квартиры
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01.11.2022 19:35 Відповісти
treba ekonomyy ne unochi koly bagato **************, a todi koly pik spozhyvannya
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02.11.2022 08:48 Відповісти
Нічого ви не розумієте!!
Сходи та загальні балкони - то є стратегічні об'єкти, так само як і шаурмічні мафи, зовнішня реклама, і тому подібні об'єкти. Це все необхідно для виживання країни! А ви можете й без їжі і води два тижні посидіти! Або ловіть дві години електроенергії від 2 до 4 ночі. А шо? Воїни в окопах не сплять, і вам нема чого.

Хінт для керувальників. Всі ремонтні роботи в нормальному світі проводять ВНОЧІ а не в годину максимального навантаження, бо орієнтуються на то, щоб людям було максимально зручно, а не щоб своїм робочим поменше платити, бо вночі подвійний тариф...
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02.11.2022 12:07 Відповісти
не в состоянии справится? иди в отставку
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02.11.2022 07:33 Відповісти

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