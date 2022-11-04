"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання у Києві та 10 областях

У п’ятницю, 4 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання у Києві та десяти областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Водночас з 07:00 до 22:00 такі графіки діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

У компанії нагадали, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.

"Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – наголосили в "Укренерго".

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 листопада у Києві без електропостачання залишаються 450 тисяч помешкань, що у 1,5 більше, ніж за останні дні.