БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 365 2

Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку, – нардеп

пацкан

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це повідомив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", – написав він.

Як повідомлялося, 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Валерію Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".

Автор: 

НАБУ (1529) звільнення (1004) Рахункова палата (177) Пацкан Валерій (44)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут все зрозуміло, що "тепленьке" місце потрібно для зелепух.
показати весь коментар
04.11.2022 11:50 Відповісти
ПР-БПП впервые з 15 лет не при делах?
показати весь коментар
04.11.2022 15:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 