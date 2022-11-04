Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку, – нардеп

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це повідомив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", – написав він.

Як повідомлялося, 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Валерію Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".