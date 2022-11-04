Рада заборонила росіянам очолювати банки та страхові компанії в Україні

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний проєкт закону підтримали 316 нардепів.

Як зазначає Железняк, закон зокрема передбачає:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Також, за його словами, були підтримані правки, якими скоротили строк статусу "політично значущих осіб" (ПЕП) з довічного до трьох років після посади.

Водночас прибрали правку, яка передбачала, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).