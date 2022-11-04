БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 898 19

Рада заборонила росіянам очолювати банки та страхові компанії в Україні

рада

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний проєкт закону підтримали 316 нардепів.

Як зазначає Железняк, закон зокрема передбачає:

  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Також, за його словами, були підтримані правки, якими скоротили строк статусу "політично значущих осіб" (ПЕП) з довічного до трьох років після посади.

Водночас прибрали правку, яка передбачала, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Автор: 

ВР (2874) росія (14230) фінанси (221)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+7
А как насчёт владеть или возглавлять СМИ?
показати весь коментар
04.11.2022 12:14
+4
Коли рада заборонить русскім бути на будь-яких владних чи урядових посадах? Ай, про що це я? Це ж 90% потрібно буде звільнити!
показати весь коментар
04.11.2022 12:14
+4
Им уже давно и плодиться надо бы запретить.. хотя на территории УКРАИНЫ..
показати весь коментар
04.11.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.11.2022 12:09 Відповісти
Роман Цимбалюк, Іван Яковіна, Фейген, Пионтковський, Юрій Швець ще називати прізвища невідомі до війни? Вони проживали в росії і ви думаєте це щось таке, незвичайне?
показати весь коментар
04.11.2022 12:12 Відповісти
Продовж думку, цікаво. Просто тут є що додати...
показати весь коментар
04.11.2022 12:14 Відповісти
Коли рада заборонить русскім бути на будь-яких владних чи урядових посадах? Ай, про що це я? Це ж 90% потрібно буде звільнити!
показати весь коментар
04.11.2022 12:14 Відповісти
А как насчёт владеть или возглавлять СМИ?
показати весь коментар
04.11.2022 12:14 Відповісти
Им уже давно и плодиться надо бы запретить.. хотя на территории УКРАИНЫ..
показати весь коментар
04.11.2022 12:18 Відповісти
Каструвати!)
показати весь коментар
04.11.2022 12:33 Відповісти
А суды и офис президента , у Ермака на 99% есть расийский паспорт, если он его не выкинул
показати весь коментар
04.11.2022 12:21 Відповісти
Це вони що, олігархам поблажку зробили? Вони вже не відносяться "до високого ризику відносин"!
Ось так і протягуються "потрібні закони"!
показати весь коментар
04.11.2022 12:24 Відповісти
Не пройшло і півроку. Та й то це скоріше тільки красиві заяви для публіки, а по факту вся рашашваль непогано почувається в Україні. "Наші жє люді"
показати весь коментар
04.11.2022 12:25 Відповісти
Забороніть церкву московського сатанату в Україні!
показати весь коментар
04.11.2022 13:29 Відповісти
Дуже багато слів - Рада заборонила росіянам і усе...
показати весь коментар
04.11.2022 13:32 Відповісти
так влада видасть їм українські паспорти і вони очолять
показати весь коментар
04.11.2022 13:45 Відповісти
А що, ще й досі щось очолували?
показати весь коментар
04.11.2022 13:57 Відповісти
А хто буде контролювати?
СБУ?
Те саме, при якому громадянин кацапії був у нас суддею Верховного Суду?
показати весь коментар
04.11.2022 14:51 Відповісти
Почему такой мизерный список!!! Нужно запретить россиянам быть начальниками даже на параше.
показати весь коментар
04.11.2022 16:49 Відповісти
Та лАднА!
показати весь коментар
04.11.2022 16:54 Відповісти
Знаючи Зе владу не здивуюсь як що кацапи будуть керувати свома підприємствами на території України через підставників. А так все у дусі радянської показухи -
ДИВІТЬСЯ, МИ ЗРОБИЛИ, ЗРОБИЛИ Ж ?
показати весь коментар
04.11.2022 18:26 Відповісти
Взагалі ніякого бізнесу русні тут не повинно бути ба більше навіть через 3 руки.Якщо взнали конфіскація всього і тюремний срок в 15 років.
показати весь коментар
04.11.2022 19:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 