Рада заборонила росіянам очолювати банки та страхові компанії в Україні
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідний проєкт закону підтримали 316 нардепів.
Як зазначає Железняк, закон зокрема передбачає:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.
Також, за його словами, були підтримані правки, якими скоротили строк статусу "політично значущих осіб" (ПЕП) з довічного до трьох років після посади.
Водночас прибрали правку, яка передбачала, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
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Ось так і протягуються "потрібні закони"!
СБУ?
Те саме, при якому громадянин кацапії був у нас суддею Верховного Суду?
ДИВІТЬСЯ, МИ ЗРОБИЛИ, ЗРОБИЛИ Ж ?