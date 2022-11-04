Суд передав арештовані товарні знаки "Альфа-банку" в управління АРМА

Шевченківський райсуд м. Києва 25 жовтня задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та передав для Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речові докази – товарні знаки, які використовуються "Альфа-Банком" і належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що суд наклав арешт на вказані товарні знаки 3 жовтня.

Досудове розслідування встановило, що службові особи АТ "Альфа-банк", за попередньою змовою з особами, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), АТ "Альфа-Банк" (РФ), а також резидента України АТ "Альфа-Банк", з 27 жовтня 2021 року по 3 лютого 2022 року, умисно ухилились від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з території України.

"Податки підлягають виплаті на користь компанії-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), шляхом застосування пониженої ставки оподаткування доходів нерезидента у розмірі 5% замість 15%, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у загальній сумі 18,39 млн грн", – йдеться у матеріалах страви.

Правоохоронці встановили, що власники АТ "Альфа-Банк" разом із його службовими особами для ухилення від сплати податків використали товарні знаки.

Як повідомлялося, у серпні акціонери "Альфа-банку" ухвалили рішення про перейменування банку на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).